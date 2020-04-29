Госслужба исполнения наказаний распространила заявление, что адвокаты и другие законные представители заключенных или обвиняемых, должны пройти тест на коронавирус перед их посещением.

«Просим заблаговременно пройти соответствующее медицинское обследование, и при посещении своих подзащитных лиц, содержащихся в учреждениях ГСИН, предъявлять результаты ПЦР анализа», — говорится в сообщении ведомства.

Также ведомство заявило, что люди в СИЗО и колониях «не подвергались заражению коронавирусной инфекцией».

Такое заявление ГСИН выпустила на фоне заявлений адвокатов, которых не пускают к подзащитным.

К примеру, адвокат Замир Жоошев, заявил, что 27 апреля, что его не пустили к подзащитному и бывшему премьер-министру Сапару Исакову. По словам Жоошева, имеется приказ №207 от председателя ГСИН, подписанный 1 апреля, который ввел запрет на встречу заключенных с адвокатами и близкими родственниками в связи с пандемией COVID-19.

Однако в ГСИН заявили, что Жоошева не пустили к подзащитному, потому что Исаков находится на карантине после того, как его привезли в колонию из СИЗО-1 23 апреля.