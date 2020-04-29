Таалайбек Сарыбашев

Мэр Оша Таалайбек Сарыбашев на брифинге сообщил, что из-за ограничений в период пандемии коронавируса бюджет города в марте недополучил около 39 миллионов сомов. По словам главы города, в местный бюджет поступило только 66% суммы из запланированных.

Причиной тому послужило резкое сокращение налоговых отчислений частных предпринимателей, которым пришлось приостановить свою деятельность из-за карантина.

«На сегодняшний день в городе Ош из 28 062 частных субъектов [бизнеса] более 27 тысяч [приостановило деятельность]. Другими словами сократилось около 72 тысяч рабочих мест. Налогоплательщики, которые живут за счет ежедневных заработков, как вы сами видите, не работают», — сообщил мэр.

До введения режима чрезвычайной ситуации по стране мэрия «настойчиво призывала» граждан не выходить из дома и соблюдать режим самоизоляции. Чтобы у горожан не возник соблазн выйти на улицу, местные власти начали постепенно приостанавливать деятельность частных предпринимателей.

К примеру уже 16 марта, в соответствие с решением Республиканского штаба, в городе закрыли кинотеатры, ночные и компьютерные клубы. 20 марта в городе полностью остановили общественный транспорт и закрыли почти все рынки, кроме продуктовых.

После введения режима ЧС 22 марта в городе Ош, как и по всей стране, свою деятельность приостановили точки общепита. Кафе и рестораны стали работать только на вынос.

Введенное 25 марта в Оше чрезвычайное положение на жизнедеятельность горожан уже не влияла — люди к тому времени в основном выходили на улицу за продуктами, в банк или в аптеку.

Сколько планировалось и сколько будет?

27 января депутаты Ошского горкенеша утвердили бюджет города на 2020 год — он составил 1 млрд 325 млн сомов, что почти на 198 млн больше, чем в прошлом году. При этом, 86% от этой суммы планировалось собрать с налоговых отчислений.

После принятия бюджета предполагалось распределить расходы следующим образом:

32,2% жилищно-коммунальное хозяйство;

29,7% образовательная сфера;

20,2% государственные службы общего направления;

10,4 % экономические проблемы;

6,0% сфера культуры и спорта;

1,1 % социальная защита;

0,4% сфера обороны.

Заведующий отделом экономики, финансов и инвестиций мэрии Талант Кайымов рассказал «Клоопу», что итоговые поступления в городской бюджет могут сократиться на 150 миллионов сомов. В связи с этим бюджет города будет пересмотрен в соответствии с антикризисной программой.

«10 апреля мы разработали антикризисную программу, состоящую из 32 пунктов. В этой программе предусмотрены бюджет, развитие промышленной и социальных отраслей. […] Горкенеш должен пересмотреть бюджет в мае, если только режим чрезвычайного положения не продлят», — сказал Кайымов.

Альтернативные способы пополнить бюджет

Эркин Абдразаков

Эксперт по экономике Эркин Абдразаков считает, что местные власти, в первую очередь, должны предоставить послабления предпринимателям, так как бюджет в основном пополняется за их счет. Затем нужно сокращать расходы на спортивные и праздничные мероприятия, а также проекты по благоустройству города.

«Скорее всего, проекты по благоустройству прибрежной части Ак-Бууры и озеленение мест отдыха, детских площадок реализованы не будут. […] Сейчас нужно думать о подготовке к зиме, как людей кормить. Пока нужно отложить все эти популистские проекты, сейчас они не так важны», — считает Абдразаков.

В начале года мэрия города решила выделить 1 млн 200 тысяч сомов на разработку проекта по благоустройству прибрежной части реки Ак-Буура. Согласно проекту, предполагается обустроить около 5400 метров от улицы Нурматова до мкрн Курманжан-Датка (ранее Юго-Восток). Для этого мэрия планировала сносить незаконные постройки вокруг реки, но процесс отложили из-за пандемии коронавируса. Во сколько обойдется реализация проекта пока неизвестно.

Сэкономят на праздниках, но строительство продолжат

Завотделом экономики, финансов и инвестиций мэрии Талант Кайымов сообщил, что местные власти уже планируют сократить расходы на массовые мероприятия. К примеру только на спортивные мероприятия из бюджета было выделено около 30 млн сомов. Теперь эти деньги будут перераспределены, так как еще в начале марта был введен запрет на проведение массовых мероприятий.

Сократить финансирования также планируют на проведения праздничных мероприятий. Уже сэкономлены средства, выделенные на проведение Нооруза. День победы по стране также отмечаться не будет.

Однако заморозка реализации проектов по благоустройству города и строительству социальных объектов не планируется.

«Сэкономленные средства будут направлены на продолжение строительства детсадов, дорог и социальных объектов. Также на этот год запланирован проект реконструкции и благоустройства Ак-Бууры. Мы должны его выполнить», — рассказал Кайымов.

Из-за введения карантина с 16 марта на три недели были закрыты школы, а продолжилась учеба уже в домах школьников. Мэрия решила сэкономить и на этом, так как выделять деньги на завтраки для учеников 1-4 классов уже нет необходимости — этот учебный год в школах уже не возобновится.

Но эксперт Абдразаков считает, что здесь мэрия превышает свои полномочия, так как деньги на завтраки выделяются из республиканского бюджета.

«Вздор. Скоро сентябрь, учеба возобновится. Оптимизация бюджетных расходов, это другое. Они имеют полномочия контролировать выделенные средства из муниципального бюджета. Их слова о том, что они сэкономят из средств республиканского бюджета — это “чушь собачья”», — сказал Абдразаков.

Пополнение бюджета за счет бизнеса

Талант Кайымов

По словам Кайымова, местные власти собираются поддержать предпринимателей и, в соответствии с рекомендациями правительства, предоставят отсрочку на 3 месяца за аренду муниципального имущества. Также не исключен вариант освобождения от уплаты аренды за 3 месяца, но подобное решение должны принять в Ошском горкенеше.

«Мы будем стараться пополнить бюджет за счет других поступлений. К примеру [машиностроительный завод] “Кыргыз унаа курулуш” должен был открыться в марте. Как только уберут ограничения, завод приступит к работе. Также есть [швейный цех] “Кыргыз текстиль”, он создаст тысячи рабочих мест. Сейчас все готово, как только они приступят к работе, у нас появятся кое-какие резервы», — объяснил Кайымов.

Мэрия еще в январе объявила о скором открытии первого машиностроительного завода в Кыргызстане «Кыргыз унаа курулуш». На этом заводе собираются выпускать электромобили, различные виды генераторов и современные электрические счетчики. Предприятие занимает площадь в 3 гектара, а общая площадь производственных помещений составляет более 16 тысяч квадратным метров.

Однако эксперт по экономике скептически относится к возможному открытию крупных заводов в Оше. По его словам, из-за сложившейся ситуации с коронавирусом в стране инвесторы могут просто уйти, сославшись на «ухудшение инвестиционного климата».

Ош — второй по значимости город в республике. Официально население Оша не превышает 300 тысяч человек, однако в городе еще проживают сотни тысяч людей без постоянной регистрации. Сейчас на территории города все еще действует режим чрезвычайного положения и его планируют продлить до 10 мая включительно.