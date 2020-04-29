Заседание комиссии. Фото: Правительство КР

Пять членов комиссии по распределению пожертвованных средств во главе с вице-спикером парламента Аидой Касымалиевой выступили против выделения этих денег на выплаты надбавок врачам.

Члены комиссии считают, что процедура распределения надбавок врачам, которые борются с коронавирусом, «не прозрачна и может привести к коррупционным схемам».

«Мы предполагаем, что средства граждан, поступившие на борьбу с коронавирусом, не пройдут официальный бюджетный процесс, что дополнительно создаст крупные коррупционные риски, которые сложнее отследить и контролировать», — говорится в их заявлении.

Они заявили, что надбавки врачам должны производиться за счет бюджета Минздрава, а не за счет средств, которые поступают в виде пожертвований на депозитный счёт ведомства. Изначально эти деньги должны были быть направлены на обеспечение защиты медработников.

Заместитель Фонда обзательного медстраховани при минздраве Акыл Калыков заявил, что не нужно тратить эти деньги на защиту медработников, так как они в достаточном количестве обеспечены СИЗ.

«Ежедневно в процессе работы Республиканского оперативного штаба данный вопрос рассматривается в приоритетном плане. Соответственно, медицинские работники по мере потребности обеспечиваются средствами индивидуальной защиты», — добавил он.

В результате, 11 других членов комиссии, которые в основном представляют госорганы, одобрили выделение средств из пожертвований на выплату надбавок врачам. А пять членов — Касымалиева и четыре представителя гражданского общества — воздержались.

Минздраву необходимо 229,4 млн сомов для начисления надбавки медработникам за апрель месяц. На депозитный счет минздрава в виде пожертвований поступило 135,7 млн сомов. Из этих средств комиссия согласилась выделить 95 млн сомов на доплаты медикам.