Житель села Калинина Жайылского района Чуйской области получил ожоги третьей степени при пожаре на складе ГСМ. Причина пожара пока выясняется.

Горит точка Реализации бензина.Кара-балта Publicerat av Talant Omuraliev Tisdag 28 april 2020

Пресс-секретарь Минздрава Жылдыз Айгерчинова сообщила в интервью «Клоопу», что пострадавший находится в тяжелом состоянии в реанимации Жайылского района. Из-за тяжелого состояния его пока нельзя транспортировать в Бишкек.

«Состояние у него коматозное, но дыхание самостоятельное. Врачей Жайыльского района онлайн проконсультировали врачи из Бишкека», — сообщила Айгерчинова.

В интервью «Спутнику» в МЧС сообщили, что пожар произошёл днём 28 апреля. Всего сгорело 50 квадратных метров кровли. Пламя тушили два пожарных расчёта на протяжении полутора часов.