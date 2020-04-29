Радио «Азаттык» сообщило, что по их просьбе мобильный оператор «Мегаком», который сейчас принадлежит государству, изучил, как кыргызстанцы соблюдают карантин во время пандемии коронавируса.

Для создания карты специалисты проанализировали 150 млн абонентских сессий в 859 населенных пунктах страны в период с 17 по 23 апреля 2020 года. На основании этого массива данных была создана карта, которую можно посмотреть по ссылке.

Абонентской сессией считается один звонок, либо использование мобильного Интернета. В день человек может совершить от 10 до 100 абонентских сессий.

«Оператор использовал данные базовых станций, которые установлены по всей стране. Расстояния между станциями позволяют определить, где в настоящее время находится абонент. Местонахождение человека выявляется во время абонентских сессий», – сообщает «Азаттык».

На этой карте можно посмотреть, насколько хорошо соблюдается карантин в том или ином населенном пункте. Соблюдают карантин – значит, не выходят из своего дома дальше, чем на 1500 метров.

Населенные пункты на карте отмечены четырьмя разными цветами:

зеленый — в этом городе или селе 80-100% абонентов соблюдают карантин;

фиолетовый – соблюдающих карантин абонентов 60-80%;

оранжевый – 40-60%;

красный – 0-40% (мало кто соблюдает).

Согласно данным карты, в большинстве населенных пунктов, карантин соблюдают 60-80% населения.