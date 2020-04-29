Минздрав рассказал об одном из первых зараженных коронавирусом кыргызстанцев — 71-летнем жителе Сузака.

В конце февраля мужчина вместе с супругой вылетел в малый хадж и вернулся 13 марта. У обоих в Кыргызстане взяли анализы и отпустили домой — на тот период обязательной двухнедельной обсервации для вернувшихся из Саудовской Аравии не было.

Дома у мужчины появился сухой кашель, но он списывал все на простуду. Но его анализы показали положительный результат на коронавирус и его 17 марта госпитализировали в Джалал-Абадскую областную клиническую больницу. Кроме COVID-19 у мужчины был диабет и гипертония.

«Мне все время казалось, что еда недосоленная и вообще не имеет вкуса. Тогда врачи объяснили, что это и есть признаки Covid-19», — цитирует его Минздрав. Кроме кашля и нечувствительности ко вкусам у мужчины была одышка, в больнице его подключили к кислородной маске.

Сейчас мужчина здоров и находится дома, с семьей. Его анализы показали отрицательный результат и еще 6 апреля пожилого пациента выписали.

«В настоящее время здоровью мужчины и его семьи ничто не угрожает», — утверждает Минздрав.

Ранее Минздрав делился историей другой пожилой пациентки — 85-летней женщины из Ала-Буки. Она тоже вернулась из хаджа, но вирус протекал у нее бессимптомно. Ее выписали после получения отрицательных анализов на коронавирус.