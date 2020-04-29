Вице-премьер-министр по экономическому блоку Эркин Асрандиев 29 апреля сообщил, что несмотря на продление режима ЧП до 10 мая, некоторые экономические виды деятельности будут возобновлены.

С 1 мая работу возобновят 8-9 видов деятельностей – все виды промышленной деятельности, строительный сектор, строительные и продовольственные маркеты, службы такси с учетом определенных требований.

По его словам, первоочередные виды деятельности определялись по нескольким критериям – риск распространения через контактирование, возможность соблюдать санитарные нормы.

«Стоит вопрос обеспечения их пропусками, мало времени осталось для обеспечения пропусков. Вначале я хотел бы отметить, чтобы вы все с пониманием отнеслись к тому, что могут быть задержки ваших обращений на получение пропуска», – сказал Асрандиев.

По его словам, комендатура готова работать круглые сутки, чтобы оформить пропуски. Также правительство привлечет дополнительных сотрудников налоговой службы и других органов, чтобы они связались с бизнес-ассоциациями и получили у них списки предприятий.

По его словам, пропуски будут выдаваться по электронной системе, в которой также будет инструкция и список необходимых документов.

Ожидается, что запросов будет около 20 тысяч. Оформить пропуск можно здесь.