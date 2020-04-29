Начальник общественного здравоохранения Айнура Акматова огласила на брифинге 29 апреля список санитарных требований к организациям, открывающимся в мае.

Об ответственных лицах

С 1 мая, по решению правительства Кыргызстана, ряд фирм и отраслей бизнеса возобновляют свою работу. Они будут открываться с определённой периодичностью на протяжении всего месяца.

Акматова сообщила, что для безопасности сотрудников, каждому необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы. Для этого в каждой организации необходимо назначить ответственное лицо, который будет отслеживать их соблюдение.

«На каждом предприятии должно быть ответственное лицо, чтобы измерять температуру тела, проводить опрос сотрудников, а также необходимо отстранение лиц с симптомами любого инфекционного заболевания. Ношение маски при входе является обязательным», — сказала Акматова.

Она отметила, что обязательными требованиями также являются наличие дезинфицирующих средств, установка санитайзеров на входе, вывешивание инструкции о правилах мытья рук, а также обеспечение всех сотрудников средствами личной гигиены и одноразовыми масками.

О местах общепита

«Необходимо соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра и необходимо составить графики приёма пищи в столовых. Крайне важно обеспечить нормальный воздухообмен в помещении — проветривать помещение 4-5 раз в день», — сказала Акматова.

Чиновница заявила, что, по возможности, в столовых необходимо использовать одноразовую посуду или обычную посуды нужно мыть дезинфицирующими средствами.

Власти ввели режим ЧП в самых крупных городах из-за пандемии коронавируса 25 марта, из-за чего были закрыты компании, которые не обеспечивают жизнедеятельность людей. Это привело к экономическому кризису. Теперь власти планируют поэтапно снимать ограничения.

На 29 апреля в Кыргызстане зафиксировано 729 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 8 человек погибло.