Замминистра иностранных дел Нурлан Ниязалиев, на брифинге 29 апреля, обратился к кыргызстанцам, которые находятся за рубежом и не могут вернуться в Кыргызстан. Чиновник призвал их оставаться в тех странах, где они находятся, до стабилизации положения.

«Мы призываем наших граждан, которые находятся за рубежом оставаться там, где они находятся, чтобы не подвергать свое здоровье риску заражения. Просим соблюдать все санитарные правила. На местах работают сотрудники дипломатических представительств Кыргызстана, готовые оказать помощь или консультацию согражданам», — сказал Ниязалиев.

Ниязалиев сказал, что многие страны отменили авиасообщения между городами в целях нераспространения COVID-19 и сейчас всех граждан вернуть на родину сложно и небезопасно.

По его словам, с момента вспышки коронавирусной инфекции из России, Турции, ОАЭ и других зарубежных стран на родину вернулись 7888 кыргызстанцев.

Однако на родину хотят вернуться более 8 тысяч кыргызстанцев, которые находятся в 58 странах мира. Ближайшие чартерные рейсы ожидаются 3 и 10 мая из ОАЭ.

«Для организации чартерных рейсов требуются не только переговоры между МИД разных стран, но и министерствами транспорта, аэропортами, авиакомпаниями, агентствами гражданской авиации, а также с третьими странами, через которые пролетает самолет», — сказал он.

По словам чиновника, власти оказывают помощь гражданам за рубежом. Все выделенные деньги для обеспечения кыргызстанцев, оставшихся без средств к существованию, будут под контролем.

Коронавирус в Кыргызстане

С 20 марта власти Кыргызстана прекратили регулярное международное авиасообщение в целях нераспространения коронавирусной инфекции.

Первые случаи выявления коронавирусной инфекции COVID-19 в Кыргызстане были зарегистрированы 18 марта.

Тогда врачи обнаружили коронавирус у трех жителей Джалал-Абадской области, которые вернулись из малого хаджа 12 марта. За неделю они успели заразить своих родных и соседей.

Властям пришлось ввести режим ЧС по всей стране, а в Бишкеке и отдельных городах и районах режим ЧП. Сейчас помимо столицы он действует в Оше, Джалал-Абаде и Ат-Башинском районе Нарынской области. Всего в Кыргызстане 729 случаев заражения коронавирусной инфекцией.