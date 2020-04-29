Фото с марша 2019 года. Автор: Арсений Мамашев

Шествие «Бессмертного полка» в этом году пройдет онлайн. Об этом сообщило министерство культуры. Причиной переноса акции с улиц городов в онлайн стал коронавирус.

«Призываем всех кыргызстанцев выйти на шествие в онлайн формате и воочию увидеть, как выглядели фронтовики, тем самым доказав, что они действительно бессмертны — в нашей памяти!» — сообщает Минкульт.

Коронавирус стал причиной и для продления режима ЧП в трех городах — Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде — и одном районе — Ат-Башинском районе Нарынской области. ЧП продлен до 10 мая.

Как принять участие в онлайн-шествии

Зарегистрироваться для участия в онлайн-шествии можно по ссылке https://1945.srs.kg/ — в верхнем правом углу есть кнопка «Принять участие».

Для этого вам понадобиться фотография участника ВОВ не больше 5 МБ в формате jpg, размер 3х4. Нужно также указать его инициалы и рассказать его историю, и отправить, указав свой электронный адрес.

«Бессмертный полк» — это ежегодное мероприятие, в котором тысячи кыргызстанцев шествуют в память героев Великой Отечественной войны. Многие участники несут портреты своих бабушек и дедушек — героев войны и тружеников тыла.