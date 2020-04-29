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На большей части страны действует режим ЧС, а в трех крупных городах — Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде — режим ЧП, который указом президента продлили до 10 мая. Но уже с 1 мая некоторые компании смогут начать работу.

Тем не менее, в ранее опубликованном правительством списке отраслей, которые смогут заработать с 1, 11 или 21 мая, нет каких-либо учебных заведений.

Даже если после 10 мая режим ЧП не продлят, и он действительно окончится, детские сады и школы не будут работать.

«Детские сады и школы заработают только после снятия режимов ЧС и ЧП. Сроки зависят от снижения заболеваемости и стабильности эпидемиологической ситуации», — сообщил республиканский штаб.

За месяц пандемии в Кыргызстане зафиксировали 729 случаев заражения — 437 из них уже выздоровели, а восемь — погибли. Минздрав надеется, что Кыргызстан приближается к пику пандемии, за которым будет неизбежный спад зараженных. А МИД попросил кыргызстанцев за границей не покидать страны, в которых они застряли из-за коронавируса.

Люди смогут выйти на работу в зависимости от отрасли, в которой работают, с 1, 11 или 21 мая.

Правительство уже опубликовало список видов деятельности, которые смогут начать работу в три этапа. Уже с 1 мая начнут работу такси, парикмахерские, нотариусы, торговля, ремонт, стройкомпании и промышленность.