Смерть поэта и журналиста Зайырбека Ажыматова подтвердили его коллеги из радио «Азаттык». До своего 44-летия журналист не дожил месяц. У него остались жена и четверо детей — двое сыновей и две дочери.

Последняя статья Зайырбека Ажыматова в «Азаттыке» вышла 21 апреля 2020 года — это был реквием другу, коллеге, другому акыну-импровизатору Элмирбеку Иманалиеву, скончавшемуся в 42 года. Она называлась «Ким айтат эми ырыңды?» (Кто теперь расскажет твои песни \ труды). Теперь тот же вопрос можно задать по отношению и к Ажыматову.

Ажыматов совсем недавно, в декабре 2019 года, получил звание заслуженного деятеля культуры и в том же году выпустил стихотворный сборник «​Буря в сердце». Это далеко не первый его сборник — еще в 1996 году вышло «Одиночество​», в 2005 году —«​Безмятежность»​, а в 2011 — «Нулевые годы»​.

Как журналист Ажыматов охватывал обширный спектр тем, в «Азаттыке» часто писал о культуре и социальных темах. А свою карьеру в журналистике начинал с газеты «Асаба», также работал в газетах «Кыргыз Туусу», «Бишкек таймс», «Жаны агым» и на радиостанциях КТРК.

В соцсетях акына его друзья, поклонники таланта прощаются с ним — «Зайыр… Это правда? Люди не выдержат такой печали, ты последовал за Элмирбеком? Не верю!»

«Клооп» приносит свои соболезнования близким акына-импровизатора. Его смерть — потеря как для кыргызской культуры, так и для журналистики.

МЕН — КЫРГЫЗМЫН!

Мен — кыргызмын, сатылбаган, сатпаган!

Мен — кыргызмын, баба наркын сактаган!

Ата Журтка жасасам деп бир эмгек

Ар күн сайын «Чоң казатка» аттанам.

Мен — кыргызмын, асман-жерге жашташмын!

Эзелкимин, келечекмин, максатмын.

Кылы дагы кыйшайганын каалабайм

Кырчылдаган «КЫРГЫЗ» деген жакшы аттын!

Мен — кыргызмын, түгөнөөрдө түтөгөн!

Мен — кыргызмын жок болордо күчөгөн!

Мен — кыргызмын, тарыхым бар, тилим бар,

Мезгилдин да ой-чуңкурун түзөгөн.

Мен — кыргызмын, жөнөкөймүн, улуумун!

Мертинтпеген эчен азап, улуумун.

Кылымдарга улап кетер дагы да

Кыргызмын мен, эр Манаска муунмун! Прочитать другие стихотворения Ажыматова можно по ссылке.



