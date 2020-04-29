В связи с режимом чрезвычайного положения студенты Оша просят вузы об отсрочке оплаты контракта. Однако, некоторые университеты, несмотря на карантин, попросили их оплатить обучение до конца учебного года.

«Студенты едва находят деньги на продукты питания»

Нуржайна Октяброва учится на четвертом курсе в Ошском госуниверситете и в этом году должна выпуститься. По ее словам, она оплатила контракт за первое полугодие, но из-за пандемии коронавируса многие остались без работы, как и отец Нуржайны. Поэтому ей пришлось потратить деньги, отложенные на оплату второй части контракта, на продукты.

В университете Нуржайне сказали, что она получит диплом только после того, как полностью оплатит контракт за учебу.

«Сложившаяся ситуация в стране всех нас ввела в панику. Так как я выпускница, меня беспокоит проблема контракта. Сама я работаю, но в любом случае приходится тяжело. Было бы хорошо, если бы университеты дали возможность [отсрочить выплату контракта], кроме меня есть еще множество студентов, [которые попали в эту ситуацию]», — говорит она.

По словам студентки, отец, который находится на заработках в России, пока не может помочь с оплатой, потому что у него приостановилась работа и ему также нужны деньги на ежедневные расходы.

«Там, где я работаю, снизили зарплату, так как приостановили некоторые проекты», — объяснила она.

Студент, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что его родители также находятся в трудовой миграции, но из-за карантина они не могут работать, так как предприятия закрыты. Несмотря на это, преподаватели и декан его факультета напоминают учащимся о приближении модулей и просят оплатить контракты пораньше.

«Я же студент, откуда у меня деньги? Будет хорошо, если университеты дадут небольшую отсрочку по выплатам контракта. Было бы хорошо, если бы дали возможность оплатить, когда улучшится ситуация, откроют предприятия и возобновится работа родителей», — сказал он.

Он также добавил, что среди его однокурсников есть выходцы из многодетных семей, у которых нет возможности оплатить учебу.

Другой студент, также на условиях анонимности, рассказал, что, несмотря на карантин, в учебных заведениях требуют оплатить контракты за обучение.

«Мои родители земледельцы. А двое родных в трудовой миграции. В семье я и сестра — студенты. А в университете требуют оплатить за учебу, несмотря на карантин. Ну что это такое? Сейчас везде карантин, работы приостановлены, откуда брать деньги, чтобы платить? Мы потратили все деньги на покупку семян для посевов и на продукты», — объяснила она.

По словам еще одного студента, «они сейчас еле находят деньги на питание, не говоря уже об оплате контрактов». Этот студент также учится за счет денежных переводов братьев, которые находятся в трудовой миграции.

«Родители в селе тратят запасы денег на ежедневные нужды. Мы бы попросили руководство университета позволить нам оплатить учебу по окончании карантина и улучшения ситуации в стране», — сказал он.

«Мы не можем массово дать послабления»

Проректор Ошского госуниверситета по учебной части Замирбек Божонов сообщил, что студенты могут сдавать модули, несмотря на неполную оплату контрактов.

Однако студенты последних курсов обязательно должны оплатить контракт до начала выпускных экзаменов. Он объяснил это тем, что студенты после окончания учебы могут не выплатить долги.

Также он сообщил, что руководство вуза не может в массовом порядке дать послабления.

«До этого были даны послабления. Для этого мы создали спецкомиссию. Мы не можем массово дать послабления, потому что преподавателям тоже нужно выплачивать зарплату. Льготы будут только тем, кто оказался в очень трудных жизненных условиях — сколько процентов и кому будет оказана помощь, решит комиссия. По этому вопросу были выработаны нормы, есть положение. […] Для выпускников послаблений не будет. Для некоторых учащихся других курсов мы можем дать отсрочку по выплатам. Этот вопрос будет рассмотрен на собрании студентов после карантина», — объяснил Божонов.

Министерство образования не дало комментарий журналистам «Клоопа» по этому вопросу.

До этого пресс-секретарь Минобразования Акылбек Орозматов в своем интервью сообщал «Азаттыку», что ректорам вузов было рекомендовано проявлять к студентам «гибкое отношение во врем режима ЧП».

«По многочисленным просьбам министерство рекомендовало проявить гибкое отношение к студентам во время ЧП, отсрочить выплату контрактов и принимать единые решения по другим обстоятельствам» , — рассказал Орозматов.

Также он добавил, что вопросы предоставления послаблений для студентов должны рассматриваться каждым вузом по отдельности.

В Кыргызстане с 22 марта введён режим ЧС. В регионах, где зарегистрировано наибольшее количество случаев коронавируса, власти ввели 25 марта режим чрезвычайного положения. В Оше также введено ЧП. В связи с этим были закрыты многочисленные кафе и рестораны, приостановлена работа всех предприятий. Большинство людей, среди них студенты и их родители, остались без источников дохода.