Фото: Адилет Абдырасул уулу / kloop.kg

Национальному центру онкологии и гематологии было выделено 160 миллионов сомов для покупки химиопрепаратов. Из них 60 миллионов предназначались детским онкологическим отделениям.

Руководитель общественного фонда «Помогать легко» Динара Аляева на своей странице в фейсбук написала, что из этих денег онкологическое отделение Ошской межобластной детской больницы «не получит ничего». В то же время в медучреждении не хватает препаратов для химиотерапии.

«Ошское детское отделение онкологии все так же работает в режиме ЧС принимает только экстренных пациентов. Потому что из 3 врачей сейчас работают всего два врача. […] Сегодня 3 больным детям были вынуждены, к сожалению, из-за отсутствия лекарств, назначить паллиативную химиотерапию! Что это значит? Это значит, что на три маленькие жизни через месяц станет меньше в нашей стране! Потому что правительство провалилось в обеспечении лекарствами для больных детей!» — написала Аляева.

*Паллиативную химиотерапию применяют при запущенной опухоли (со множественными метастазами), когда вылечить больного невозможно, но возможно затормозить дальнейшее прогрессирование и попытаться контролировать опухоль. В этом случае химиотерапия призвана подарить пациенту время, но, как правило, процедура сопровождает его до конца жизни.

Лекарства сложно доставить из-за границы

Заведующий онкологическим отделением Ошской межобластной детской больницы Маматазиз Рахимов подтвердил «Клоопу», что в отделении не хватает препаратов, о которых писала Аляева. Также там действительно работают только два врача — один гематолог и один онкогематолог.

По его словам, руководство больницы несколько раз объявляло тендер на закупку лекарств. Однако желающих участвовать не оказалось, так как имеются трудности при доставке препаратов из-за границы.

«Препараты дорогие, также трудно привести их в малом количестве. Так как их привозят из-за границы возникают трудности в их регистрации», — сказал Рахимов.

Заведующий сообщил, что детям была назначена паллиативная помощь не потому что не хватает лекарств, а потому что состояние детей сильно ухудшилось и родители этих детей против продолжения курса химиотерапии.

Пресс-служба Министерства здравоохранения опровергла информацию о том, что в Ошскую больницу не выделили средств.

«Неправильно рассматривать детскую онкологию в Оше отдельно от Центра гематологии и онкологии в Бишкеке. Потребности в лекарствах Ошской межобластной больницы учтены. Тендер объявлен на все позиции, которые они запросили. Более того, лекарства закупаются с учетом появления новых больных. То есть Ош получит свою долю препаратов в соответствии с их потребностями», — сообщили в Минздраве.

Сейчас в отделении онкологии находятся 10 пациентов, вдобавок к ним 11 детей на стационарном лечении. За 2019 год в отделении онкологии и гематологии Ошской межобластной детской больницы прошли лечение 572 пациента. В Оше каждый год паллиативная помощь оказывается в среднем 7-8 детям.