МВД сообщило, что в стране условия домашнего карантина нарушил 151 человек и шестеро будут привлечены к ответственности.

МВД сообщило о шести случаях нарушения подробнее — этих нарушителей оштрафуют на сумму от 20 до 30 тысяч сомов. По остальным ведется проверка.

Ат-Баши

В Ат-Башинском районе Нарынской области карантин нарушили четыре человека. Ведомство описало нарушение двух из них — они в конце марта прибыли из Индии и с отрицательными анализами на коронавирус были отправлены в домашний карантин, однако нарушили его ради даавата. Нарушителей должны наказать штрафом на сумму 20-30 тысяч сомов.

Ранее из-за того, что среди первых зараженных в области было несколько дааватчи, комендант Нарына Уланбек Аалиев даже предлагал ограничить деятельность проповедников.

По словам представителя правительства в Нарыне Эмилбека Алымкулова, коронавирус в области распространился из-за пяти человек, которые занимались дааватом — двое проповедовали внутри страны, другие вернулись из Пакистана и Индии.

Каракол

Также МВД сообщило и о нарушениях в Иссык-Кульской области — оба случая произошли в Караколе. Например, 19 апреля местная жительница, по информации МВД, сорвала надпись карантин и ушла в город.