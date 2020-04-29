В этом году у «Клоопа» происходит самый высокий в истории рост посещаемости. Запрос на наши новости особенно вырос на фоне пандемии коронавируса, поэтому нам нужны новые люди в штат.

Мы ищем человека, способного писать качественные, интересные новостные тексты на русском языке. (Не только о коронавирусе, конечно, а вообще о самых важных для Кыргызстана событиях.)

Этот человек должен иметь возможность работать пять дней в неделю, восемь часов в день.

Считаете, что вы подходите?

Тогда заполните эту форму до 6 мая, 23:59 по бишкекскому времени: