«По выплатам 200 тысяч и 1 млн сомов будет работать специальная комиссия и только после ее решения будут выплачиваться денежные средства. На сегодняшний день еще никому не выплачивали», — говорит вице-премьер-министр Аида Исмаилова.

Также она сказала, что изучается каждый случай заражения — а вдруг медики неправильно пользовались средствами защиты.

«По каждому случаю будет приниматься решение. Причиной может быть как нехватка СИЗ, так и нарушения инструкций по использованию этих средств индивидуальной защиты», — утверждает Исмаилова.