В Кыргызстане 191 случай заражения коронавирусом среди медиков. И никто из них не получил компенсацию за заражение на работе.
«По выплатам 200 тысяч и 1 млн сомов будет работать специальная комиссия и только после ее решения будут выплачиваться денежные средства. На сегодняшний день еще никому не выплачивали», — говорит вице-премьер-министр Аида Исмаилова.
Также она сказала, что изучается каждый случай заражения — а вдруг медики неправильно пользовались средствами защиты.
«По каждому случаю будет приниматься решение. Причиной может быть как нехватка СИЗ, так и нарушения инструкций по использованию этих средств индивидуальной защиты», — утверждает Исмаилова.
Среди зараженных медиков не только врачи, работающие в очагах заражения, но и сотрудники бишкекских поликлиник. В одном случае они контактировали с санэпидемиологами после того, как в СЭС были обнаружены зараженные специалисты — сейчас среди зараженных сотрудников ЦСМ №17 восемь человек. Еще девять зараженных в ЦСМ №3 — замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев говорил, что медики заразились во время выполнения своих обязанностей.
Но 28 апреля Минздрав заявил, что зараженные медики ЦСМ №3 не контактировали по работе с людьми, у которых диагностировали COVID-19.
Будут ли выплачивать компенсации медикам вышеназванных поликлиник — неизвестно. Минздрав не смог нам ответить на этот вопрос — известно это будет только после решения комиссии.
А надбавки?
Затягивалась не только выплата компенсаций зараженным врачам.
25 апреля глава Минздрава Сабиржан Абдикаримов сообщил, что министерство все еще устанавливает полный список медиков, которые должны получить надбавки за лечение зараженных коронавирусом. Он сообщил, что деньги выплатили 6030 специалистам.
Уточнить, скольким еще специалистам успели выплатить надбавки к 29 апреля, не удалось. Но на 25 апреля были выплачены надбавки на сумму в 34 млн 716 тысяч сомов, а по словам Исмаиловой, выделили на мартовкие отчисления медикам 38,5 млн сомов.
Выплатить надбавки за март медикам обещали в течение нескольких дней еще 8 апреля.
Депутака Аида Касымалиева подозревает Минздрав в коррупции и видит в этом причину затягивания выплат.
Минздраву необходимо 229,4 млн сомов для начисления надбавки медработникам за апрель месяц. На депозитный счет минздрава в виде пожертвований поступило 135,7 млн сомов. Из этих средств комиссия согласилась выделить 95 млн сомов на доплаты медикам.
Ранее Минздрав сообщал, что выплаты затягиваются, потому что медучреждения запаздывают с документами и пытаются вписать в списки медиков, которые не работали с коронавирусными больными.
Аида Исмаилова на своем брифинге 29 апреля сообщила о том, что выплаты полагаются не только тем, кто работает в казарменном режиме и по графику, но и специалистам скорой.
«Медики, работающие в очагах и на казарменном положении, за день работы будут получать 2 300 сомов (врачи), 2 000 (средний медперсонал), 1 800 сомов (младший медперсонал). Но возникает много вопросов. Некоторые говорят, что получили только 7 тысяч или 14 тысяч сомов. Но это зависит от того, сколько дней фактически они работали там», — говорит Исмаилова.
Ранее Минздрав озвучивал сумму поменьше — день работы врача в казарменном положении оценивали в 1 854 сома. Среднего медперсонала — в 1 483 сома, младшему и техперсоналу в 1 297 сомов, но были дополнительные суточные за лечение коронавирусных больных в 500 сомов в день.
«Медики, работающие по графику. За один час работы врачам начисляется 100 сомов, среднему персоналу — 90 сомов, младшему персоналу — 80 сомов. Эти надбавки тоже зависят от фактической работы», — говорит Исмаилова.
Примерно ту же сумму ранее называл Минздрав: врачам — по 98,88 сомов, среднему медперсоналу по 86,52, а младшему и техперсоналу по 74,16 сома за час работы.
«Медики скорой. Врачам — начисление 600 сомов, среднему персоналу — 500 сомов, младшему персоналу — 400 сомов. За основу начисления берется количество инфицированных», — говорит Исмаилова. Ранее Минздрав не сообщал об оплате надбавок специалистам скорых бригад — хотя сами медики обращались к нам с этим вопросом.
Права медработников
Заражения, давление за сообщения о некачественных средствах защиты, затягивание выплат — по всем этим причинам в начале апреля был инициирован законопроект «О статусе медицинского работника». Он должен усилить права медиков на период ЧП.
Депутатка Наталья Никитенко заявила, что кабинет министров затягивает с рассмотрением законопроекта.
«Несмотря на постоянные переговоры с правительством, на условия срочности и режим ЧП, только сегодня, 29 апреля, получено заключение правительства», — говорит она.
Никитенко опасается, что медикам попытаются снизить сумму выплат.