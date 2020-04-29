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Вице-премьер Кубатбек Боронов выступил 29 апреля на брифинге. Вот о чем он рассказал.

Ко второй волне коронавируса готовы

Боронов, ссылаясь на экспертов, говорит, что «вторая волна» может начаться как «сразу», так и осенью. Но страна готова ко второй волне коронавируса.

«Не дай бог конечно. Правительство к этому готово. Имеем опыт, как вести работу. Эксперты Польши и Китая одобрили наш алгоритм работы. Они сказали, что мы идем по правильному пути. Мы будем еще готовиться, улучшать техническое состояние. Мы считаем, что мы готовы», — считает вице-премьер.

До первой волны коронавируса чиновники Минздрава тоже говорили, что страна готова к COVID-19, защитных средств и тестов достаточно. Однако медики жаловались на нехватку средств или их плохое качество, за месяц пандемии коронавирусом заразились 191 медработник.

Режим ЧП

Режим ЧП в Бишкеке, Джалал-Абаде, Оше и Ат-Башинском районе Нарынской области продлен до 10 мая, а вот в некоторых регионах снят.

По словам Бооронова, в Ноокатском и Кара-Сууйском районах Ошской области и Сузакском районе Джалал-Абадской области ситуация улучшилась и поэтому режим ЧП там снят.

«Тут сыграли роль экономические причины, к тому же улучшилась обстановка. Можно снимать режим ЧП и дать людям возможность активно работать на полях», — утверждает вице-премьер.

Во всей стране продолжает действовать режим ЧС.

До 10 мая ездить по городам с режимом ЧП без разрешительных документов нельзя — «тем более на частных машинах».

«В парикмахерскую ходить по маршрутному листу. И в магазин. И в аптеку», — говорит Боронов. При этом он сказал, что тем, чья деятельность не разрешена с 1 мая, нужно сидеть дома.

Ездить между регионами нельзя до конца ЧП

Хотя с 1 мая многие компании смогут приступить к работе, ездить между регионами нельзя.

«Движение внутри страны остается ограниченным. Проезд из одной в другую область невозможен», — говорит чиновник. Соответственно, внутренние рейсы в ближайшее время не откроются. Как, впрочем, и международные — «у соседних стран такое же положение».

О слежке за гражданами

Боронов говорит, что все контактные лица зараженных найдены и службы очень хорошо отработали.

«На сегодня по республике нет такого, чтобы кто-то высветился и его не могли найти», — говорит чиновник.

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Он настаивает, что за отправленными на домашний карантин по согласию установили наблюдение.

«По их согласию поставили наблюдение по геолокации и с помощью цифровизации, с помощью их телефона мы знаем, по какому маршруту и где они ходят».

Нарушители домашнего карантина есть — ранее МВД сообщало о 151. Боронов сказал, что материалы по шести из ним переданы в суд и их оштрафуют от 30 до 60 тысяч сомов.

О зараженных непонятно от кого

Боронов говорит, что коронавирус находят не только у тех, кто находится в обсервации или домашнем карантине.

«Неизвестно, как они заразились, с кем контактировали. Может, скрывали и занимались самолечением или не знали», — говорит Боронов. Людей проверяют в 114 «очагах заражения» и при подозрении на коронавирус проводят экспресс-тесты.

Что с тоями?

Среди волнующих людей вопросов оказалась и тема проведения тоев — а можно ли будет проводить их после карантина?

Боронов сказал, что как пройдет карантин и опасность заражения, жить можно будет по-прежнему, соблюдая «народные традиции».

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