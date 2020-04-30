Компании, чья деятельность возобновляется с 1 мая, должны будут получить обязательные пропуска для передвижения по городам, где введен режим ЧП. Бизнес-омбудсмен Кыргызстана Робин Орд-Смит не согласен с решением властей.
Он обратился в правительство и Жогорку Кенеш с просьбой освободить работников и субъекты предпринимательства от получения пропусков. Правозащитник просит поддержать предпринимателей, чтобы они могли быстрее восстановить свою работу.
«Отмена выдачи пропусков позволит упростить деятельность предпринимателей, оптимизировать работу комендатур по выдаче пропусков и нейтрализовать возможные коррупционные риски», — считает Робин Орд-Смит.
Он также попросил упростить для работников пересечение санитарно-карантинных блокпостов на въездах и выездах с территорий, где введен режим ЧП.
«Любая заминка в данном процессе может негативно отразиться на восстановлении предпринимательской среды Кыргызстане», — подчеркнул бизнес-омбудсмен.
Пропускной режим в период ЧП
С 1 мая возобновят свою работу все виды промышленной деятельности, строительный сектор, строительные и продовольственные маркеты, службы такси.
Все они должны будут получить обязательные пропуска для того, чтобы иметь возможность дойти до работы и передвигаться по городу.
Хотя власти заявили, что комендатуру ожидают загруженные дни из-за большого количества запросов на получение пропусков — их ожидается около 20 тысяч.
Для того, чтобы обработать весь поток запросов власти будут привлекать сотрудников налоговой службы и других органов, а комендатура будет работать круглосуточно.
С введением режима ЧП в Бишкеке и в отдельных городах и районах страны, на машине можно передвигаться только с наличием специального пропуска.
Это привело к тому, что в комендатуре были выявлены факты коррупции и незаконной выдачи пропусков, а также некоторые граждане стали их подделывать и продавать.
Режим ЧП продлевают уже в третий раз. Он всё ещё действует на территории Бишкека, Оша, Джалал-Абада, а также в Ат-Башинском районе Нарынской области.
По решению властей режим ЧП и комендантский час были продлены до 10 мая. Если ситуация с коронавирусом в стране не улучшится, то карантин будет продлеваться и в четвёртый раз.
В остальных городах и районах страны действует режим чрезвычайной ситуации.
На 30 апреля в Кыргызстане зафиксировано 746 случаев заражения COVID-19. Больше всего заражённых было выявлено в Бишкеке — 183 человека.