Компании, чья деятельность возобновляется с 1 мая, должны будут получить обязательные пропуска для передвижения по городам, где введен режим ЧП. Бизнес-омбудсмен Кыргызстана Робин Орд-Смит не согласен с решением властей.

Он обратился в правительство и Жогорку Кенеш с просьбой освободить работников и субъекты предпринимательства от получения пропусков. Правозащитник просит поддержать предпринимателей, чтобы они могли быстрее восстановить свою работу.

«Отмена выдачи пропусков позволит упростить деятельность предпринимателей, оптимизировать работу комендатур по выдаче пропусков и нейтрализовать возможные коррупционные риски», — считает Робин Орд-Смит.

Он также попросил упростить для работников пересечение санитарно-карантинных блокпостов на въездах и выездах с территорий, где введен режим ЧП.

«Любая заминка в данном процессе может негативно отразиться на восстановлении предпринимательской среды Кыргызстане», — подчеркнул бизнес-омбудсмен.

Пропускной режим в период ЧП

С 1 мая возобновят свою работу все виды промышленной деятельности, строительный сектор, строительные и продовольственные маркеты, службы такси.

Все они должны будут получить обязательные пропуска для того, чтобы иметь возможность дойти до работы и передвигаться по городу.

Хотя власти заявили, что комендатуру ожидают загруженные дни из-за большого количества запросов на получение пропусков — их ожидается около 20 тысяч.

Для того, чтобы обработать весь поток запросов власти будут привлекать сотрудников налоговой службы и других органов, а комендатура будет работать круглосуточно.

С введением режима ЧП в Бишкеке и в отдельных городах и районах страны, на машине можно передвигаться только с наличием специального пропуска.

Это привело к тому, что в комендатуре были выявлены факты коррупции и незаконной выдачи пропусков, а также некоторые граждане стали их подделывать и продавать.

Режим ЧП продлевают уже в третий раз. Он всё ещё действует на территории Бишкека, Оша, Джалал-Абада, а также в Ат-Башинском районе Нарынской области.

По решению властей режим ЧП и комендантский час были продлены до 10 мая. Если ситуация с коронавирусом в стране не улучшится, то карантин будет продлеваться и в четвёртый раз.

В остальных городах и районах страны действует режим чрезвычайной ситуации.

На 30 апреля в Кыргызстане зафиксировано 746 случаев заражения COVID-19. Больше всего заражённых было выявлено в Бишкеке — 183 человека.