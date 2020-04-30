Издание «Turmush» со ссылкой на мэрию Таласа сообщило, что в отношении мэра Айдара Жузупбекова начато расследование.

По данным мэрии, Жузупбеков даёт показания по делу о присвоении части средств, выделенных для оказания помощи нуждающимся семьям.

В интервью «Клоопу» мэр тоже подтвердил, что ГКНБ проводит расследование, но отметил, что его не задерживали и еще не вызывали для дачи показаний.

По данным мэрии, правительство выделило Таласу 777 600 сомов для оказания гуманитарной помощи жителям. На эти деньги были собраны продуктовые пакеты, стоимость каждого составляла 800 сомов. В общем было собрано 972 продуктовых пакета, в состав которых входили: мучные изделия, рис, горох, сахар, масло и другое.

Жузупбеков сказал «Клоопу», что его и сотрудников мэрии подозревают в хищении, так как в продуктовых пакетах был недовес. Мэр заявил, что причиной недовеса стал человеческий фактор.

«У меня сотрудники уже второй месяц без перерывов работают, без выходных, в ночное время, устают. Тем более, у нас в первый раз такой случай, все в тревоге, чуть ли не в панике. […] Сотрудники магазина тоже устали под вечер: все нормально шло, а потом начали фасовать – и пошел недовес [риса]», – сказал он.

Градоначальник также рассказал, что на следующий день после развоза продуктов нуждающимся, сотрудники ГКНБ обратились в муниципалитет с ордером на обыск. Они взвесили наборы, которые еще не успели доставить, и предъявили обвинение мэру, сотрудникам мэрии и членам комиссии по распределению гумпомощи.

«ГКНБ думает, что хищение было специально сделано, но у нас вообще никакого злостного умысла не было. Когда раздавали пакеты семьям, жалко их было, […] ну как возьмешь оттуда?» – отметил Жузупбеков.

По его словам, мэрия устно договорилась о закупке с крупнейшим оптовым магазином в Таласе по минимальной цене. За расфасовку продуктовых наборов, состоящих из 7 продуктов, также был ответственен магазин.

«В режиме чрезвычайной ситуации все закупки делаются по другому, уже по другой статье деньги выделяются. Если бы это был обыкновенный период, то этим бы занимался отдел закупок, проводили бы тендер. При чрезвычайной ситуации мы должны в оперативном порядке срочно все людям довезти», — сказал мэр в интервью «Клоопу».

В муниципалитете изданию «Turmush» сказали, что свою вину в произошедшем признал магазин, в котором закупались продукты. Магазин пообещал восполнить недостачу.