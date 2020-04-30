Вице-премьер Эркин Асрандиев заявил, что правительство не может опубликовать детальный отчет о том, на что расходовалась внешняя помощь.

«Было предложение показать данные о постатейном использовании внешней помощи. Существующая система не позволяет этого сделать», — сказал он.

По его словам, на единый счет кроме средств внешней помощи поступают налоги и таможенные выплаты. С этого счета и осуществляются все расходы.

«Что касается контроля, есть Счетная палата, другие контролирующие органы, комитет Жогорку Кенеша, сам парламент, перед которым правительство отчитывается о бюджетных расходах. Тем не менее, мы поставили задачу перед Министерством финансов с тем, чтобы оно постаралось наладить внутренний учет внешней помощи», — заявил вице-премьер.

Он сообщил, что на счет Минфина перечислены 120,8 млн долларов от Международного валютного фонда — они вместе с налогами направлены на «покрытие бюджетных расходов». Кроме того в Кыргызстан поступила медицинская гумпомощь на сумму в 700 тысяч долларов.

Но правительство обязано отчитываться

Кыргызстан, обращаясь за займом в Международный Валютный Фонд, обязался отчитываться о закупе медпомощи.

«Чтобы обеспечить качество этих дополнительных расходов в секторе здравоохранения, мы обязуемся подвергать закупку срочно необходимых предметов медицинского назначения проверке Счетной палаты, которая будет опубликована на веб-сайте Министерства финансов», — писало правительство Валютному фонду. Это высказывание процитировал Нацфорум открытого правительства в своем обращении к Асрандиеву.

Члены Нацфорума указали Асрандиеву на то, что правительство обязано отчитываться не только из-за обещания МВФ, но и согласно Бюджетному кодексу.

Правительство обязано публиковать на своем официальном сайте полугодовой обзор исполнения республиканского бюджета, отчет Счетной палаты об его аудите, утвержденный годовой отчет о его исполнении и делать отчеты ежемесячно.

«В соответствии с бюджетным законодательством предусматривается именно постатейное раскрытие информации обо всех расходах республиканского бюджета в разрезе по органам государственного управления», — пишут в открытом письме.

Также регулярно должны отчитываться Фонд обязательного медицинского страхования, получатели бюджетных средств, должна быть доступна обществу и информация о госдолге.

«Члены Национального форума открытого правительства – представители гражданского общества, требуют обеспечить регулярную ежемесячную отчетность, постатейно и в разрезе по органам государственного управления, по расходованию средств внешней помощи направляемой нашей стране на борьбу с COVID-19 на сайте Министерства финансов, а также на ежедневной основе опубликовывать информацию об остатках денежных средств на каждом счете Казначейства», — требуют члены Нацфорума.

Депутаты тоже требуют отчета

На заседании 30 апреля депутаты потребовали присутствия премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева.

Пригласить премьера предложил депутат Исхак Масалиев — сказал, что надо разобраться с данными о бюджете.

А депутатка Наталья Никитенко заявила, что премьер-министр обязан сегодня предоставить антикризисный план.

«Премьер-министр должен представить сегодня четкий антикризисный план, в том числе информацию — полную — по поступившим средствам как от международных доноров, так и с единого счета», — сказала она.