Оригинал материала опубликован на сайте издания «Фактчек».

В СМИ писали о том, что китайская компания забрала за долги Каиндский кабельный завод, расположенный близ Кара-Балты. Редакции Kaktus.media и Factchek.kg проверили, какие фирмы причастны к этому, и наткнулись в СМИ на информацию, что одним из новых владельцев китайской компании является некая Гулсара Сулайманова.

Журналисты решили узнать побольше о Сулаймановой. Выяснилось, что она была супругой депутата Жогорку Кенеша от фракции «Республика – Ата Журт» Алиярбека Абжалиева. На данный момент на сайте ГРС они числятся разведенными.

В связи с этим решили узнать, чем еще занимается чета Абжалиевых. Оказалось, что у них десятки строительных, туристических, горнодобывающих фирм по всему Кыргызстану.

Отметим, что сын Алиярбека Абжалиева – Атабек женился на дочери президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова – Бактыгуль Шариповой.

Официальные доходы Абжалиева

Согласно декларациям, которые сдавал Алиярбек Абжалиев последние четыре года, он имеет скромные доходы. Из имущества – крупный рогатый скот и автомобиль.

2015 год — никакого имущества, кроме автомобиля и 289 тысяч сомов за год.

2016 год — автомобиль и опять же никакого имущества ни у Абжалиева, ни у его близких родственников.

2017 год — тот же автомобиль и ничего, кроме этого.

2018 год — никаких фирм ни у депутата, ни у близких родственников не указано.

Бизнес бывшей супруги Алиярбека Абжалиева

Бывшей супругой депутата Жогорку Кенеша является Гулсара Каныбековна Сулайманова. При проверке семейного положения оказалось, что оба имеют на сегодня статус «Разведен (а)». Когда были разведены, неизвестно. Информация о том, что развод был оформлен формально, официально не подтверждена.

О связи их друг с другом мы узнали из социальных сетей. В Facebook на своем профиле она делилась своими фотографиями с, возможно, ее младшим сыном. Она же зафиксирована на фотографии сына Алиярбека Абжалиева – Эмирлана Алиярбек уулу.

Скриншот со страницы Гулсары Сулаймановой в Facebook Фотография с профиля Facebook Фотография Гулсары Сулаймановой с сыном Эмирланом Алиярбек уулу Эмирлан Алиярбек уулу с отцом и депутатом Алиярбеком Абжалиевым

Каиндский кабельный завод

Фондовая биржа

По документам, опубликованным на сайте Кыргызской фондовой биржи, на июль 2018 года Каиндский кабельный завод имел обязательств на 111 млн сомов.

Как сформировался долг? Большая часть была получена в качестве кредита от российской компании в 700 тысяч долларов. Когда завод перестал выплачивать по долгам, российская компания заложила оборудование и имущество. А долг завода вместе с имуществом выкупило ОсОО «Метал-Кен» с китайскими учредителями. В доле оказывается и Гулсара Сулайманова. Компания обещала построить новый завод и вложить 50 миллионов долларов инвестиций. За какую сумму «Метал-Кен» выкупил долг завода, остается тайной. 24 июля 2018 года Каиндский кабельный завод передает имущество и оборудование ОсОО «Метал-Кен».

В итоге АО «Каиндский кабельный завод» осталось без имущества и оборудования, зато с остатками долгов. Напомним, что акционерами, по данным СМИ, являются работники завода, государство (24 %) и российские граждане (менее 5 %).

ОсОО «Тай Хао», судя по документам, занимается продажей цветных металлов. В этой фирме также соучредителем является Сулайманова. ОсОО расположено на адресу: ул. Исанова, 98, кв. 16, квартира с 2009 по 2018 год принадлежала Сулаймановой.

А для консультирования по коммерческим вопросам открыта китайско-кыргызская фирма «Кыргыз-кен компани». Соответственно, и туда введена в состав учредителей Гулсара Сулайманова.

Горнодобывающая отрасль

Гулсара Сулайманова также оказалась в учредителях компании «Жол-Чырак», род деятельности – добыча угля. «Жол-Чырак» владеет лицензиями на два участка месторождения Загар в Алайском районе.

Также мы выявили фирму с соучредительством супруги депутата под названием «Кыргызспецгеосервис». Вид деятельности: добыча и обогащение руд драгоценных (благородных) металлов.

У фирмы «Сорон» вид деятельности – добыча и обогащение прочих руд цветных металлов, не включенных в другие группировки.

Еще одно ОсОО «Жети Огуз Майнинг» зарегистрировано в Иссык-Кульской области и также занимается добычей природных ресурсов. В составе учредителей также присутствует Гулсара Сулайманова.

Строительный бизнес

ОсОО «Альбина Строй» – вид деятельности «Строительство прочих объектов гражданского назначения, в другом месте не поименованных».

«Софт Строй» в виде деятельности указал следующее: «Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины».

Гулсара Сулайманова – единственный владелец компании «Мегастроймаркет» с 2004 года.

Логистика и торговые склады

«Китайско-кыргызская компания экономического развития — Ошская промышленная и торговая бондовая зона» занимается оптовой торговлей овощами и фруктами. И также в соучредителях с китайским гражданином – Сулайманова Гулсара Каныбековна.

Пансионат в селе Бостери

Супруга депутата также вошла в состав учредителей компании «Дельфин Лэнд». Видом деятельности записано – «Предоставление услуг гостиницами». Юридический адрес тот же, что и у пансионата «Дельфин Делюкс».

С 2017 года Гулсара Сулайманова владеет туристическим агентством «Голден Трип».

Прочее

Школа МГУ также попала в сферу интересов супруги депутата. В составе учредителей «Научно-образовательная школа-комплекс МГУ в Кыргызстане» значится Сулайманова Гулсара Каныбековна.

Оптовая торговля широкого ассортимента «Бизнес Атрибут».

ОсОО «Сегаарт» – резка декоративного камня.

ОсОО «БСТВ-ОШ» – деятельность коммерческих, предпринимательских организаций (ассоциаций).

Бизнес сыновей Алиярбека Абжалиева

Темирлан Токобеков был замечен в скандале в дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом. Тогда погибли четверо молодых людей.

Токобеков является депутатом Бишкекского городского кенеша. Будучи народным избранником, он приезжал в школу учить детей правилам дорожного движения на полностью затонированном автомобиле.

Так же как и мать, имеет в активе строительные компании. Судя по официальным источникам о налоговых выплатах, обороты совсем небольшие.

Бизнес-партнером Токобекова является Сухраб Жармухамедов. По открытым данным, они являются соучредителями фирмы по продаже элитных швейцарских часов – «Хелфер Вотчес КЖ» (оптовая неспециализированная торговля). Обороты фирмы совсем небольшие. С 2015 по 2019 год она выплатила бюджету около 1 тыс. сомов. Это были выплаты за вывоз мусора и перерегистрацию фирмы.

Также Токобеков и Жармухамедов владеют ОсОО «Фемили Групп». В 2017 и 2018 годах эта фирма выплатила 613 сомов.

У компании «Фемили Групп», в свою очередь, есть несколько дочерних фирм:

ОсОО «Фемили-Декор» — (строительно-монтажные работы);

«АЗМ-Строй» — (строительство зданий);

ОсОО «Фемили-Бетон» — (производство бетонных материалов);

ОсОО «Фемили Секьюрити» — (охранное агентство);

ОсОО «Нур Элит Строй» — (строительство зданий).

ОсОО «Скай Лайт» — строительство жилых и не жилых зданий.

ОсОО «Эл Свет» — деятельность центральных офисов.

ОсОО «АРЕНА СПОРТ» — спротивная деятельность.

Общетвенный фонд «Фемили фонд»

ОсОО «Джи Эс групп» — строительство жилых и нежилых зданий.

ОсОО «Фемили Вилладж» — строительство жилых и нежилых зданий.

Ранее Токобеков владел компанией «Сапат Кен Сервис» (добыча и обогащение руд цветных металлов), доставшейся ему от отца, однако сейчас в базе данных такая компания не значится.

Итого Гулсара Сулайманова владеет 17 фирмами в разных сферах.

Сын Абжалиева Темирлан Токобеков – 13 фирмами, а 14-компания – «Сапат Кен Сервис» – уже не существует.