Депутат Дастан Бекешев опубликовал в своем твиттере снимок письма от Генпрокуратуры в ответ на его запрос.

В письме сообщается, что Генпрокуратура при проверке не нашла фактов принуждения граждан и врачей к публичному извинению за «распространение недостоверной информации».

«Авторы роликов приносили свои публичные извинения добровольно. [Извинения] законодательством Кыргызстана не запрещены», — говорится в письме.

Оказывается, граждане сами просятся извиниться pic.twitter.com/xnqEniy3t1 — Дастан Бекешев (@bekeshev) April 30, 2020

Бекешев писал в твиттере 16 апреля, что отправил 3 письма в Генпрокуратуру относительно давления на медработников.

За день до этого депутаты парламента приняли постановление, в котором поручили Генеральной прокуратуре проверить, оказывают ли Госкомитет нацбезопасности и другие правоохранители давление на медиков.

Постановление инициировал депутат парламента Дастан Бекешев, который выступил в защиту молодого врача Центра семейной медицины (ЦСМ) Ысык-Атинского района Бектура Апышева.

Медик сообщил в своем твиттере о некачественных средствах индивидуальной защиты для медиков, но вскоре удалил свой аккаунт и принес извинения на видео. Однако ГКНБ заявил, что не имеет отношения к извинениями медика.

Но при этом, Госкомитет нацбезопасности неоднократно публиковал видео, когда граждане извинялись за распространение якобы недостоверной информации. ГКНБ начал отлавливать людей за распространение ложной информации после введения режима ЧП из-за пандемии коронавируса.