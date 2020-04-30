На заседании парламента 30 апреля глава МВД Кашкар Джунушалиев сказал депутатам, что в ночь на 1 мая в Бишкеке уберут все блокпосты.

«Сегодня начиная с полуночи все внутренние посты будут убраны. Останутся только пешие и автомобильные патрули», — заявил он.

С 1 мая смогут начать работу некоторые предприятия, им для этого нужно получить специальные пропуски. Депутат Дастан Бекешев на заседании назвал решения комендатуры и МВД нелогичными.

«Зачем нужен электронный пропуск, если уберут эти посты? Когда это обработается? 120 тысяч человек выйдут на работу, и как они получат эти пропуска?» — сказал он, но комендатура заверила, что успеет и заявки обрабатывают за полминуты.

Хотя некоторые предприятия начнут работу, ограничения останутся, потому что в стране режим ЧС, а в Бишкеке, Оше и Джалала-Абаде, а также Ат-Башинском районе Нарынской области режим ЧП продлен до 10 мая.

Например, Боронов заявил, что до 10 мая ездить по городам с режимом ЧП без разрешительных документов нельзя — «тем более на частных машинах». При этом общественный транспорт — только троллейбусы и автобусы — начнут работу с 11 мая. Но у этого транспорта ограниченный маршрут и во многие районы города они не ездят — например, в жилмассивы. Но такси смогут работать с 1 мая.

Ходить куда-либо можно только с маршрутным листом. При этом передвигаться между регионами нельзя.