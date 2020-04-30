Минобразования сообщило о дате проведения ОРТ — тестирование пройдет в два этапа.

Основной тест первого этапа 21 июня, а предметный — 22 июня.

Основной тест второго этапа 24 июня, а предметный — 25 июня.

«Для этого заранее будут продезинфицированы помещения, между абитуриентами будет соблюдена социальная дистанция и выполнены все санитарно-эпидемиологические требования», — сказал министр образования Каныбек Исаков.

Регистрация на тестирование возобновится 4 мая — выпускников будут регистрировать до 15 мая. Результаты тестирования разошлют с 13 по 19 июля.

Накануне вице-премьер Аида Исмаилова сообщила, что на тестирование зарегистрировались уже 80% выпускников. Тогда же она сказала, что тестирование невозможно провести дистанционно и его проведут после карантина.

С 1 июля начнется прием документов в средние специальные учебные заведения — это колледжи, лицеи, училища.

Поступление в вузы пройдет в три тура 20 июля, 27 июля и 3 августа.