Жена сотрудника 10 отдела УВД города Ош подозревается в распространении в соцсетях персональных данных людей, зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом «Клоопу» сообщил пресс-секретарь ведомства Замир Сыдыков.

*10 отдел милиции — служба по противодействию экстремизму и незаконной миграции.

«Данный факт был зарегистрирован, следственная служба УВД города Ош проводит расследование», — сказал Сыдыков.

Согласно информации, сотруднику 10 отдела были выданы списки с персональными данными зараженных COVID-19, чтобы он выявил контактных лиц. По закону, эта информация предназначена для внутреннего пользования.

Однако правоохранитель показал этот список со служебной информацией своей жене. Женщина, в свою очередь, распространила эти данные в социальных сетях.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Если вина подозреваемой будет доказана, суд может привлечь ее к исправительным работам на срок до 2,5 лет или к общественным работам от 280 до 360 часов. Также за это преступление предусмотрен штраф от 180 тысяч до 220 тысяч сомов.