Жогорку Кенеш утвердил указ президента о продлении режима ЧП до 10 мая в городах Бишкек, Ош, Джалал-Абад и Ат-Башинском районе Нарынской области.

Режим ЧП снимают в Ноокатском и Кара-Суйском районах Ошской области и Сузакском районе Джалал-Абадской области, но там будет сохранен режим чрезвычайной ситуации.

Власти ввели такой режим, чтобы бороться с коронавирусной инфекцией. Это позволило им изолировать города, в которых были зафиксированы вспышки заражения и ввести режим самоизоляции для граждан.

Однако, несмотря на продление ЧП, правительство дало разрешение на возобновление некоторых видов экономической деятельности с 1 мая. Предприятия смогут открываться поэтапно в течение всего месяца.

Однако ситуация осложняется тем, что предпринимателям необходимо получать пропуски, а передвижение жителей по территориям, где объявлен режим ЧП, до сих пор ограничено.

Чрезвычайное положение на территории городов Бишкек, Ош, Джалал-Абад, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области и Сузакского района Джалал-Абадской области было введено 25 марта и продлено 15 апреля 2020 года до конца месяца.

На территории города Нарын и Ат-Башинского района Нарынской области чрезвычайное положение было введено 15 апреля 2020 года из-за резкого роста случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 30 апреля, в стране 746 случаев заражение коронавирусной инфекцией. При этом, за все время по стране выписано более 450 пациентов, которые считаются выздоровевшими. За время пандемии погибли 8 человек, у которых был диагностирован COVID-19.