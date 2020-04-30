Председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил о своем положительном результате на COVID-19 вечером 30 апреля. Он уже доложил об этом президенту Владимиру Путину и уведомил его о своем уходе на самоизоляцию. В какой форме протекает болезнь у Мишустина — пока неизвестно.

«То, что происходит сейчас с Вами, может произойти с каждым […] Надеюсь, что Вы будете оставаться в такой же хорошей рабочей форме и будете принимать самое активное участие в выработке тех решений […] по поддержке граждан, по поддержке экономики в целом и отдельных ее отраслей, особенно пострадавших в последнее время в связи с этим коронавирусом […] Я хочу Вам пожелать выздоровления как можно быстрее», — заявил Путин.

Временно исполняющим обязанности премьер-министра стал первый вице-премьер-министр Андрей Белоусов. Мишустин возглавил правительство России 16 января, он сменил на этом посту Дмитрия Медведева.

По данным на вечер 30 апреля, всего в России уже 106 498 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в стране от COVID-19 скончались 1073 человека.