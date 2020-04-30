«Чтобы помогать деньгами нам не позволяет бюджет. Например в Казахстане раздали всем жителям по 100 долларов, чтобы они сидели дома. На мой взгляд, оказание помощи продуктами — эффективнее. Люди всё равно получив деньги пойдут за продуктами, и тем самым нарушат принцип «сиди дома». Поэтому мы сами привозим продукты».

Так ответил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на вопрос депутата от партии «Республика-Ата Журт» Максата Сабирова.

Нардеп интересовался у кабмина, почему в других странах малоимущим помогают деньгами, а власти нашей страны помогают продуктами. По его словам, система сбора денег и раздачи продуктов нуждающимся — «это бизнес, на котором могут заработать власть имущие».

Продление карантина и семьи оставшиеся без заработка

В Кыргызстане более 200 тысяч малоимущих семей, которые остались голодными и безработными из-за введения карантина в стране. Многие из них работали разнорабочими и зарабатывали ежедневным заработком и лишились возможности хоть как-то зарабатывать с режимом ЧП.

30 апреля парламент утвердил указ президента о продлении режима ЧП до 10 мая в городах Бишкек, Ош, Джалал-Абад и Ат-Башинском районе Нарынской области.

На этих территориях также действует режим комендантского часа. Это означает, что жителям нельзя выходить из дома с 21:00 до 06:00 утра.

В дневное время гражданам можно выходить только по нескольким причинам: в магазин за продуктами, в аптеку, в банк или на выгул собаки. Однако есть допустимый радиус в полтора километра от дома, который запрещено нарушать. Также у граждан должны быть с собой документы удостоверяющие личность и маршрутный лист.

В остальных регионах страны действует режим ЧС. С 1 мая некоторые компании смогут начать работу, в том числе возможность работать появиться у тех, кто работал за счет ежедневного заработка, например, таксистов.

Компании и предприятия начнут работать в три этапа — с 1 мая, с 11 мая и с 21 мая.

На 30 апреля в Кыргызстане зарегистрировано 746 случаев заражения COVID-19. Больше всего заражённых было выявлено в Бишкеке — 183 человека. Умерло 8 человек с COVID-19 и считаются выздоровевшими 462 человека.