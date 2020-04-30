По подозрению в краже и незаконном хранении нефти в одном из жилых домов Ноокенского района Джалал-Абадской области задержан водитель Кубанычбек Тургунбаев. Начато досудебное производство по статье «Кража».

Подозреваемый — старший брат заместителя прокурора Первомайского района Бишкека Нурбека Тургунбаева. До перевода в Бишкек Нурбек Тургунбаев работал следователем в Джалал-Абадской областной прокуратуре.

По словам пресс-секретаря УВД Джалал-Абадской области Нурдина Жээнтаева, показания против Тургунбаева дал житель города Кочкор-Ата, которого задержали по подозрению в краже 7 тонн нефти.

«Подозреваемый сообщил, что он перевозил украденную нефть в пластиковых бочках на машине марки “Хюндай-Портер”, которая принадлежит водителю “Кыргызмунайгаз” Кубанычбеку Тургунбаеву», — сказал Жээнтаев.

По словам Жээнтаева, нефть выкачали из скважины, которая принадлежит предприятию «Кыргызмунайгаз».

24 апреля в доме Тургунбаева провели обыск. Во дворе его дома было обнаружено около 30 тонн нефти. В ходе следствия выяснилось, что дом, в котором проживает подозреваемый, зарегистрирован на его брата Нурбека Тургунбаева.

Подозреваемый свою вину не признает

Сам Кубанычбек Тургунбаев в интервью «Азаттыку» опроверг все обвинения. По его словам, при перевозке нефти определенный объем ГСМ (горюче-смазочных материалов) остается на дне цистерны грузовика и предприятие удерживает зарплату водителей за эти остатки.

«Выходит до 100-200 литров из каждой машины таких остатков. И эту нехватку компенсируют за счет нас – перевозчиков, удерживают с наших денег. Недавно мы перевозили нефть в Ферганскую область Узбекистана. И там, оказывается, 1 тонну нефти не спустили, привезли обратно. А эту нехватку удержали с оплаты, которая предназначалась нам. И если нам не вычищать эти остатки, они так и будут висеть на нашей шее. Поэтому, не зная, где их хранить, я оставил дома, в неработающих машинах», — объяснил Тургунбаев.

Также он сообщил, что хотя дом в Ноокене оформлен на его младшего брата, он поменялся на квартиру в Бишкеке. Сейчас подозреваемый находится в больнице, во время следственных мероприятий у него ухудшилось здоровье.

Влияние прокурора на ход следствия

Пресс-секретарь «Кыргызмунайгаз» Руслан Абдумуталип уулу сообщил, что по результатам проведенных лабораторных исследований выяснилось, что украденная нефть принадлежит предприятию. По его словам, по всей стране только «Кыргызмунайгаз» может обрабатывать и хранить сырую нефть.

«Для борьбы с воровством мы установили камеры, уже длительное время мы сами проводим по этому работу. Это дело мы вели совместно с милицией. Руководство поручило выяснить причастность других сотрудников», — сказал Абдумуталип уулу.

Также Абдумуталип уулу считает, что прокурор Нурбек Тургунбаев косвенно оказывает давление на следствие. Однако подозреваемый Кубанычбек Тургунбаев опроверг все обвинения в адрес его брата.

«Он не смог бы вмешиваться в ход следствия. Сам я пока в следственных мероприятиях не участвовал», — сказал он.

ОАО «Кыргызмунайгаз» было образовано в 1952 году. На сегодняшний день предприятие владеет 35 месторождениями нефти и газа в Джалал-Абадской области. На предприятии работают свыше 2 тысяч сотрудников.