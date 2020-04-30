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Минздрав 30 апреля сообщил, что за сутки из больниц выписалось 25 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус.

За сутки из стационаров выписано:

  • Бишкек — 8;
  • Ош – 5;
  • Ошская область — 4;
  • Джалал-Абадской области — 1;
  • Нарынская область – 6;
  • Иссык-Кульская область – 1.

Всего за все время пандемии по стране выписано с выздоровлением 462 пациента. Это больше половины от всех подтвержденных случаев.

По состоянию на 30 апреля, в стране 746 случаев заражения COVID-19. Из них в стационаре – 276 человек, еще 6 находятся в реанимации. За время пандемии погибли 8 человек с подтвержденным коронавирусом.

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