Минздрав 30 апреля сообщил о 4 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией среди медработников. Всего за время пандемии ей заразилось 195 медработников. Из них 105 выписаны из стационаров с выздоровлением.

Новые случаи зарегистрированы в:

• Бишкеке – 1;

• Чуйской области – 2;

• Ошской области – 1.

С начала пандемии коронавируса в Кыргызстане, медики неоднократно жаловались на нехватку средств индивидуальной защиты. На медиков оказывали давление и вынуждали приносить извинения, но после резкого роста числа заражений среди медработников проблему недостаточной защиты врачей обсудили в парламенте.

Врачам, которые на работе заразились коронавирусом, полагается компенсация. Однако Минздрав намерен проверять, где врачи заразились и соблюдали ли они правила, прежде чем выплатить им компенсацию.

Кроме того врачам, лечащим больных с коронавирусной инфекцией, полагается надбавка — сумму за март должны были выдать в начале апреля. Однако на конец апреля Минздрав сообщил, что выдал надбавку только чуть более шести тысяч медикам.

По состоянию на 30 апреля, в стране зарегистрировано 746 случаев заражения COVID-19. За время пандемии погибло 8 человек с подтвержденным коронавирусом.