Министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев на заседании парламента 30 апреля заявил, что заразившимся коронавирусом милиционерам будет выплачена компенсация.

«После проведения расследования и выяснения обстоятельств заражения, на работе заразились или нет, будут выплачены компенсации. Размеры компенсаций прописаны в уставе», — сказал министр.

Минздрав 22 апреля сообщил о 12 сотрудниках милиции, которые заразились коронавирусной инфекцией.

При этом, чаще всего заражаются медработники. На 30 апреля выявлено 195 медработников с диагнозом COVID-19. На сегодняшний день 105 из них выздоровели и выписались из больниц.

Власти также обещали выплатить им компенсации в 200 тысяч сомов, но только после проведения расследования.

На 30 апреля в Кыргызстане всего выявлено 746 случаев заражения коронавирусом, после выздоровления выписаны 462 человека. Всего за время пандемии в Кыргызстане умерли 8 человек.