Депутаты 30 апреля приняли законопроект, согласно которому лицо, совершившее семейное насилие, будет задержано на 48 часов. Поправки должны внести в Уголовно-процессуальный кодекс, где сейчас прописано, что агрессора могут задержать только на три часа.

Одна из авторок законопроекта, депутатка Наталья Никитенко, объяснила инициативу ростом случаев семейного насилия во время ЧП. По её словам, жертва насилия находится наедине с агрессором 24 часа в сутки без возможности покинуть дом.

«Мы все являемся свидетелями той ужасной ситуации о насилии в семье, особенно обострившейся в условиях чрезвычайного положения, когда люди находятся дома. Так, по данным коменданта города Бишкек, факты семейного насилия во время периодов ЧС и ЧП выросли на 62%», — сказала депутатка.

Она считает, что милиция, в силу ограниченности своих действий, может выписать только охранный ордер, который не работает, судя по практике.

«В связи с тем что поступает ряд таких обращений и жалоб, необходимо дать определенный инструментарий представителям правоохранительных органов, для того чтобы, в момент кризиса и обострения, в момент именно вот такой драмы семейного насилия, изолировать до 48 часов на основе действующего законодательства человека, который применяет насилие», — отметила Никитенко.

Однако депутат Дастан Бекешев недоволен содержанием агрессоров в ИВС. Он беспокоится за условия, в которых будут вынуждены находится задержанные.

«Я в 2011 году поездил по этим ИВС, мы делали мониторинг, они в таких страшных условиях, что там можно заболеть и туберкулёзом и другими болезнями. Я надеюсь, что парламент не будет получать жалобы от женщин, чьи мужья заболели в ИВС», — сообщил депутат.

Помимо этого, Бекешев считает, что задержания и перевозки насильников — лишняя нагрузка на бюджет.

Режим ЧП и жертвы семейного насилия

Из-за ограничений на передвижение по городу, которые власти ввели для недопущения распространения коронавирусной инфекции, многие женщины и дети остались наедине с агрессорами и семейными насильниками без возможности сбежать.

24 апреля на брифинге комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев сообщил, что количество случаев домашнего насилия в период ЧП возросло на 62% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Орозалиев также сообщил, что комендатура готова помочь жертвам насилия и рассмотрит открытие кризисных центров из-за роста случаев семейного насилия.

30 апреля парламент утвердил указ президента о продлении режима ЧП до 10 мая в городах Бишкек, Ош, Джалал-Абад и Ат-Башинском районе Нарынской области.

На этих территориях также действует режим комендантского часа — с 21:00 до 06:00 утра.