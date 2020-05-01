«Не знаю, наберусь ли сил снова выйти на работу, до центра госсанэпиднадзора я пятнадцать лет проработала в противотуберкулезной службе. Сколько еще можно рисковать своим здоровьем и жизнью?!» — делится помощница эпидемиолога, заразившаяся коронавирусом.

Сейчас она на карантине. Медработница вспоминает, что была одной из первых, кто стал ходить по очагам и выявлять первые случаи коронавируса в Бишкеке. По ее словам, спецодежды тогда не хватало, но врачи об этом не думали. Их беспокоило то, как поскорее справиться с заданием и обнаружить побольше больных.

Она пролежала дома шесть дней, потому что первый ПЦР-анализ, который провели лаборанты, был отрицательным. Сотрудницу центра санэпидемнадзора госпитализировали после того, как ее состояние сильно ухудшилось. Уже в инфекционной больнице второй анализ оказался положительным.

«От навалившейся депрессии у меня не было даже слез, чтобы выплакать всю испытанную боль и обиду. Мы, эпидемиологи Бишкека, одними из первых стали ходить по очагам и выявлять первые случаи коронавируса в Бишкеке, заполняли анкеты, беседовали с больными и делали экспресс-тесты», — говорит она.

В Кыргызстане, по последним данным, каждый четвертый заразившийся — медработник.