Каждый день при выходе на смену медработники рискуют здоровьем, а те, кто контактирует с зараженными — своей жизнью. Неподготовленность Минздрава к пандемии оставила медработников беззащитными перед коронавирусом.
«Не знаю, наберусь ли сил снова выйти на работу, до центра госсанэпиднадзора я пятнадцать лет проработала в противотуберкулезной службе. Сколько еще можно рисковать своим здоровьем и жизнью?!» — делится помощница эпидемиолога, заразившаяся коронавирусом.
Сейчас она на карантине. Медработница вспоминает, что была одной из первых, кто стал ходить по очагам и выявлять первые случаи коронавируса в Бишкеке. По ее словам, спецодежды тогда не хватало, но врачи об этом не думали. Их беспокоило то, как поскорее справиться с заданием и обнаружить побольше больных.
Она пролежала дома шесть дней, потому что первый ПЦР-анализ, который провели лаборанты, был отрицательным. Сотрудницу центра санэпидемнадзора госпитализировали после того, как ее состояние сильно ухудшилось. Уже в инфекционной больнице второй анализ оказался положительным.
«От навалившейся депрессии у меня не было даже слез, чтобы выплакать всю испытанную боль и обиду. Мы, эпидемиологи Бишкека, одними из первых стали ходить по очагам и выявлять первые случаи коронавируса в Бишкеке, заполняли анкеты, беседовали с больными и делали экспресс-тесты», — говорит она.
В Кыргызстане, по последним данным, каждый четвертый заразившийся — медработник.
Это много?
Коротко — да. Но здесь есть, что учесть.
Мы проверили сколько зараженных медиков в других странах, где есть такая информация. Некоторые государства входят в список 10 стран с самым большим уровнем заражения, например, США, Италия, Германия и Китай. Другие схожи с Кыргызстаном политически — Казахстан, Молдова и Украина.
В развитых странах, таких как США, Германия и Италия, доля заболевших медиков значительно ниже, чем, в Украине, Молдове или Казахстане. В Китае, по последним данным, медиков среди зараженных было всего 4%.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал «тревожной тенденцией» то, что в некоторых странах заражены до 10% медработников. В Кыргызстане эта доля составляет 26%.
Есть два способа оценить масштаб заражения медперсонала — экстенсивный и интенсивный, считает Зуридин Нурматов, руководитель республиканского научно-практического центра по контролю вирусных инфекций при Минздраве.
То, что мы сделали выше и есть экстенсивный показатель: мы измеряем часть зараженных медиков от общего количества инфицированных. На 1 мая, в Кыргызстане выявили 756 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 198 из которых приходится на медработников, то есть — 26%.
Нурматов соглашается, что 26% по стране — это много. Но, по его словам, стоит учитывать, что в Кыргызстане выявлено мало зараженных. Он уточняет, что экстенсивный показатель в одиночку не отражает всей картины.
Поэтому в минздраве смотрят и на интенсивный показатель — долю зараженных медиков от общего числа таких специалистов в стране.
Согласно информации Центра электронного здравоохранения, на 1 апреля 2020 года в Кыргызстане насчитывалось 72 284 медработника. Значит, интенсивный показатель зараженных медработников равен 0,27%.
Нурматов утверждает, что не существует четко установленной процентной нормы заболевания медперсонала. При этом, он считает 0,27% высоким уровнем.
Он приводит в пример интенсивный показатель заражения медиков в эпидемиологический сезон гриппа с ноября по март. В это время процент заражения медиков, по словам Нурматова, составляет 0,01%.
Почему заражаются врачи в Кыргызстане?
Оба специалиста, с которыми мы говорили, сошлись на том, что Минздрав провалил инфекционный контроль: в особенности, логистику и обеспеченность медиков средствами индивидуальной защиты (СИЗ).
«Кыргызстан оказался не готов, когда началась вспышка», — заключил Нурматов.
У многих медработников в Кыргызстане изначально не было навыков, которые помогли бы им обезопасить и предотвратить распространение инфекции в больницах, считает Елена Баялинова, бывший советник главы Министерства здравоохранения.
Это подтвердила в своем заключении комиссия минздрава, которая занимается расследованием случаев заражения медработников.
«Соблюдение правил инфекционного контроля в организациях здравоохранения страны всегда оставляло желать лучшего», — говорит Баялинова.
Нурматов соглашается с этим и добавляет, что медиков обвинять нельзя. «Они не были обучены. Например, в клинической инфекционной больнице нет заболевших [врачей], потому что там постоянно обучают медиков логистике и мерам безопасности», — говорит он.
Меры безопасности — это не только наличие костюмов, масок перчаток и других СИЗ, но и правильное их использование, снятие и утилизация. Например, снимать защитные костюмы нужно в специально отведенных местах. Медработнику придется встать на лоток с дезраствором и медленно, согласно чек-листу, снять с себя одежду и убрать ее в контейнер с отходами.
В действительности, не всегда в больницах есть условия, чтобы соблюдать все рекомендации.
Логистика — организация передвижения медиков так, чтобы уменьшить риск заразиться от пациентов и других коллег. Специалист по доказательной медицине Бермет Барыктабасова отмечает, что медиков нужно держать на одном объекте и организовывать их работу вахтовым методом, чтобы они не взаимодействовали с другими врачами.
Но в центре семейной медицины №17, по предварительным данным, врачи заразились коронавирусом именно от приходящих эпидемиологов.
Нехватка средств защиты
С начала пандемии коронавируса, медики неоднократно жаловались на нехватку СИЗ. За публичные жалобы на условия работы, силовики оказывали на них давление.
В то же время, глава республиканского штаба по борьбе с коронавирусом Кубатбек Боронов утверждает, что проблем с обеспечением медработников защитными костюмами нет.
После резкого роста числа заражений среди медработников проблему недостаточной защиты врачей обсудили в парламенте. Теперь медикам полагается компенсация. Однако Минздрав намерен проверять, где врачи заразились и соблюдали ли они правила.
Кыргызстан получает от других стран и международных фондов не только средства защиты для медперсонала, но и тест-системы на коронавирус.
29 апреля апреля стало известно, что в Бишкекской ЦСМ №3 еще девять медиков заразились коронавирусом. Они не контактировали с заболевшими, а, по словам главврача, у них было достаточно средств индивидуальной защиты. Сейчас Минздрав выясняет, как это могло произойти.
Редактор: Азиза Раимбердиева