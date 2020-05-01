Минздрав сообщил о заражении COVID-19 у трех медиков — двух из Бишкека и одного из Нарынской области.

Всего за время пандемии коронавирус обнаружили у 198 кыргызских медиков и 114 из них уже выздоровели и были выписаны из больниц.

Среди зараженных не только медики, работавшие с зараженными в больницах, где борются с коронавирусом, или медработники, проверявшие людей в обсервациях. Там и сотрудники поликлиник. И если медработникам, лечившим зараженных, полагаются компенсации, то неизвестно, полагаются ли они медикам из ЦСМ, даже если они заразились на работе. Минздрав не смог нам это уточнить, сказав, что решать этот вопрос будет спецкомиссия.

Пока никому из заразившихся кыргызских медработников не выплатили компенсацию за заражение коронавирусом — об этом рассказала вице-премьер Аида Исмаилова. Медикам должны были выплачивать 200 тысяч сомов за заражение и миллион за смерть из-за коронавируса, это озвучивалось не раз, в том числе эти суммы озвучила и Исмаилова.

«По каждому случаю будет приниматься решение. Причиной может быть как нехватка СИЗ, так и нарушения инструкций по использованию этих средств индивидуальной защиты», — утверждает Исмаилова.

Кроме того, депутаты разработали поправки в закон «О статусе медицинского работника». По нему в случае смерти медицинского работника, его семье должна выплачиваться страховая сумма в размере 20-летнего денежного содержания по последней занимаемой должности. Депутатка Наталья Никитенко жаловалась, что правительство медлит с рассмотрением этого законопроекта.