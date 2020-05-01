За сутки в связи с выздоровлением от коронавируса из больниц выписаны 42 человека.

В Оше и Ошской области 10 и девять человек, в Нарынской — 11. В Бишкеке восемь, трое в Джалал-Абадской области и один в Иссык-Кульской.

Минздрав сообщил, что у всех отрицательные анализы на коронавирус.

Всего за время пандемии в стране выздоровели от COVID-19 больше половины из тех, кто заразился — 504 человека. В стационарах получают лечение 294 пациента, пятеро в реанимации.

Хотя с 1 мая работать сможет ряд предприятий и около 120 тысяч человек смогут выйти на работу, выздоровевшие должны остаться на домашнем карантине как минимум на две недели — а врачи должны проверять их состояние. В мире уже фиксировали повторные случаи заражения среди выздоровевших, но, по информации Минздрава, в Кыргызстане пока нет таких случаев.