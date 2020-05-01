Что случилось?
Депутат Каныбек Иманалиев 30 апреля на заседании парламента раскритиковал постановление о возобновлении деятельности во время режима ЧП от правительства. Он считает, что текст постановления был скопирован у соседнего Казахстана.
«В первом пункте постановления пишете, что начнут работать химическая и нефтегазовая промышленности, машиностроение, приборостроение. Машиностроение, приборостроение есть в Кыргызстане? Надо хотя бы чуть-чуть скрывать, что скопировали постановление у Казахстана. Тогда сразу напишите, что 1 мая начнут работать кораблестроение, выпуск атомного и ядерного оружия», — цитирует депутата издание 24.kg.
В ответ на это премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что предоставит список предприятий, которые заняты химической промышленностью, машиностроением и остальными отраслями.
Реакция правительства
Пресс-секретарь премьер-министра Адилет Султаналиев 1 мая, заявил, что Каныбеку Иманалиеву «стоит больше внимания уделять тому, как живет страна и что она производит».
«Может быть, депутат лучше разбирается в экономике соседнего Казахстана или законопроектах зарубежных коллег, нежели в структуре экономики собственной страны», — цитирует Султаналиева издание Kaktus.Media.
По его словам, в Кыргызстане теперь разрешена работа таких предприятий, как приборостроительный завод «Дастан», нефтеперерабатывающий завод «Джунда», выполняющий весь комплекс работ нефтегазовой отрасли «Кыргызнефтегаз», машиностроительный «Автомаш-Радиатор» и Бишкекский машиностроительный завод, крупнейший Майлуу-Суйский ламповый завод и целый ряда других производств, в частности, энергетического сектора.
«Подобные объекты, их коллективы и производственная деятельность – не мифические крокодилы в реке Нарын, они существуют реально и работают, обеспечивая граждан работой и заработком», — говорится в заявлении пресс-секретаря.
Копипаст в распоряжении правительства?
На этом история не закончилась, потому что пользователь твиттера Абай Шерик 1 мая опубликовал у себя в аккаунте скриншот с сайта правительства. На скриншоте текст распоряжения правительства от 22 марта 2020 года № 93-р.
В тексте на скриншоте написано следующее: «В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 и выявлением случаев коронавирусной инфекции на территории Кыргызской Республики, Закон «О Гражданской обороне Кыргызстана в соответствии с законодательством Республики Казахстан:
Ввести чрезвычайное положение на территории Кыргызской республики с 22 марта».
Сейчас текст распоряжения на сайте правительства выглядит по-другому. Теперь там везде указана Кыргызская Республика, а также режим ЧП исправлен на режим ЧС, так как в Кыргызстане режим ЧП был введен с 25 марта.
Реакция правительства
Пресс-службе правительства снова пришлось реагировать. По их данным, информация о том, что на официальном сайте правительства было неправильно указано название Кыргызской Республики «не соответствует действительности».
«На сайте правительства было опубликовано соответствующее распоряжение с правильным названием нашей страны. Какие-либо ошибки в названии республики исключены», — говорится в сообщении.
Однако, в правительстве пояснили, что могут возникать ошибки при переводе документов с русского на кыргызский язык.
«Ранее были замечены случаи, когда при входе на сайт со смартфона или с компьютера, имеющих определенные автоматические настройки перевода с русского языка на кыргызский язык, имели место некорректные переводы отдельных слов, в том числе были случаи, когда был абсолютно непонятный перевод имен и фамилий. При этом в действительности в русской версии сайта все имена и фамилии были указаны правильно», — сообщили в правительстве.