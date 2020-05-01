Что случилось?

Депутат Каныбек Иманалиев 30 апреля на заседании парламента раскритиковал постановление о возобновлении деятельности во время режима ЧП от правительства. Он считает, что текст постановления был скопирован у соседнего Казахстана.

«В первом пункте постановления пишете, что начнут работать химическая и нефтегазовая промышленности, машиностроение, приборостроение. Машиностроение, приборостроение есть в Кыргызстане? Надо хотя бы чуть-чуть скрывать, что скопировали постановление у Казахстана. Тогда сразу напишите, что 1 мая начнут работать кораблестроение, выпуск атомного и ядерного оружия», — цитирует депутата издание 24.kg.

В ответ на это премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что предоставит список предприятий, которые заняты химической промышленностью, машиностроением и остальными отраслями.

Реакция правительства