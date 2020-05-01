Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 30 апреля на заседании парламента сообщил, что сотрудники МВД отказываются от дополнительных выплат во время пандемии.

«Мы благодарим всех, кто пытается поддержать нас в такое время. Милиционеры тоже, понимая ситуацию, отказываются, но мы все равно выплатим» , — сказал Абылгазиев.

Однако депутат от партии «Өнүгүү-Прогресс» Исхак Масалиев раскритиковал Абылгазиева. Он удивился, почему члены правительства говорят о нехватке денег, когда Кыргызстан получает достаточную финансовую помощь.

«За март-апрель таможенная и налоговая службы собрали 13,5 миллиардов сомов и поступило 120 миллионов долларов от МВФ […]. Сейчас вы говорите, что денег нет. До сегодняшнего дня вы немножко выплатили медикам, а милиционерам и тем, кто стоит на улице, не выплатили еще ни сома. О чём вы говорите? Куда тратите?» — поинтересовался депутат.

Нардеп возмутился, что правительство не заботится о милиционерах, которые вынуждены работать круглые сутки во время режима ЧП. Он раскритиковал слова премьера Мухаммедкалыя Абылгазиева о том, что милиционеры сами отказываются от выплат.

«Это их деньги. Вы напрасно сказали, что они сами отказываются. Они не должны отказываться. У них есть семья, дети. Они должны их содержать. Зачем вы говорите такое?» — возмутился Масалиев.

Компенсации милиционерам

Милиционеры, работающие во время режима ЧП и ЧС так же, как и медики находятся в зоне риска. Они контактируют с большим количеством людей, среди которых могут быть заражённые коронавирусом.

22 апреля стало известно о 12 сотрудниках милиции, которые заразились коронавирусной инфекцией.

30 апреля министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев на заседании парламента заверил, что милиционерам заразившимся коронавирусом будет выплачена компенсация. Однако перед этим властям необходимо будет провести расследования и выяснить обстоятельства заражения.

На 1 мая в стране уже 756 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди них 198 медработников, которым тоже ещё не выплатили компенсации.