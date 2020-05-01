Оригинал материала опубликовала «Медиазона Центральная Азия«. Над статьей работала Айдай Эркебаева.

Как минимум 28 кыргызстанцев до сих пор остаются в Новосибирске — имея на руках билеты в Бишкек, они тем не менее не попали на чартерный рейс 22 апреля, забравший из России застрявших там после закрытия границ граждан Кыргызстана. В случившемся они винят сотрудников консульства, которые, по их словам, продавали места в очереди на последний самолет.

20 марта Кыргызстан закрыл свои границы, и все запланированные рейсы из Новосибирска в Бишкек отменили. Генконсульство и МИД начали с российской стороной переговоры об эвакуации граждан Кыргызстана на родину — всем, у кого были билеты на отмененные рейсы, пообещали вылет позже.

Только спустя месяц Кыргызстан и Россия смогли договориться о чартере из Новосибирска в Бишкек — 176 кыргызстанцев прилетели домой 22 апреля. Об этом отчиталось на своем сайте генконсульство Кыргызстана в Новосибирске; к пресс-релизу прилагались фотографии.

В тот же день в соцсетях начали появляться первые сообщения о том, что не все желающие смогли попасть на борт самолета. Об этом же рассказывала «Медиазоне» одна из пассажирок чартера. В последний момент многие кыргызстанцы не нашли своих имен в списках на вылет, которые составляли и утверждали сотрудники МИДа и консульства. В разговоре с «Медиазоной» они утверждают, что их места продали безбилетникам за 18-25 тысяч рублей.

В консульстве Кыргызстана в Новосибирске эти жалобы комментировать отказались и предложили обратиться в МИД. Пресс-служба ведомства на момент публикации так и не ответила на неоднократные запросы редакции.

33-летний Сыргак вместе с сотней других кыргызстанцев приехал к новосибирскому аэропорту Толмачево 22 апреля, чтобы на долгожданном самолете отправиться домой.

«Я думал, что это подарок на мой день рождения, 22 апреля — долгожданное возвращение домой. Но когда мы приехали в аэропорт, перед зданием выставили цепь омоновцев, которые по спискам пропускали людей в аэропорт», — рассказывает он.

Один из омоновцев, держа в руках листок бумаги со списком, начал по фамилиям запускать людей внутрь, вспоминает Сыргак. По его словам, в какой-то момент омоновец объявил, что регистрация на рейс закрыта. Тогда Сыргак и еще около 40 кыргызстанцев, до которых так и не дошла очередь, начали возмущаться, объясняя, что их имена должны быть в списках. Днем ранее он получил по электронной почте уведомления от авиакомпании S7 (скриншот есть в распоряжении «Медиазоны») и МИДа Кыргызстана о том, что рейс 26 марта, на который у него был билет, переносится на 22 апреля. Сыргак подчеркивает, что он сам несколько раз уточнял в консульстве, есть ли его фамилия в списке вылетающих в Бишкек.

Скриншот уведомления о переносе рейса, которое получили владельцы билетов из Новосибирска

По его словам, после этого к оставшимся снаружи людям вышел парень-кыргыз, который представился родственником консула. Он отвел Сыргака в сторону и сказал, что тот, кто хочет попасть домой, должен заплатить 25 тысяч рублей. При следующем разговоре с «родственником консула» стоимость билета выросла уже до 35 тысяч рублей.

«Но у меня не то, чтобы 35 тысяч рублей, у меня 35 рублей в кармане не было», — признается Сыргак.

«Когда запускали людей, передо мной прошли около 30-40 незнакомых мне молодых парней. Хотя я вместе со всеми застрявшими [в Новосибирске] провел десять дней в аэропорту, я знаю всех в лицо, а этих я не знал. Потом я увидел, как улетает наш самолет — я позвонил домой, и вместе со мной по видеовызову плакали мои три маленьких сына, которые с нетерпением ждали меня, чтобы подарить мне свои подарки на мой день рожденья. Вы не представляете, какая душевная боль у меня была. И я плакал, как маленький мальчик, на открытом поле возле аэропорта», — говорит мужчина.

Спустя час к тем, чьих имен не оказалось в списке, вышел консул Кыргызстана. По словам Сыргака, дипломата сопровождали спортивные молодые люди; они напомнили недовольным, что «была возможность улететь, человек же подходил».

«Крепкие ребята из диаспоры предложили мне помалкивать, если я не хочу, чтобы мне завтра на голову кирпич упал. Я хотел заснять все это на телефон, но их было больше, они отобрали и разбили его», — заканчивает свой рассказ Сыргак.

Кыргызстанец Курсантбек Сарбагышов говорит, что он вместе с четырьмя соотечественниками в ожидании рейса домой в течение месяца снимал в Новосибирске посуточную квартиру и потратил все накопления. В итоге самолет в Бишкек улетел без него, денег не осталось, и консульство предложило ему поселиться в хостеле Dosstor. Там же сейчас живут еще 27 кыргызстанцев, подтвердил «Медиазоне» администратор хостела.

Курсантбек винит в своих злоключениях сотрудников консульства, которые, как он уверен, продали по завышенным ценам билеты, которые полагались ему и другим застрявшим в Новосибирске кыргызстанцам. «Я купил билет еще месяц назад, нас из Магадана пять человек приехало в Новосибирск, в итоге только один из нас смог улететь», — говорит Сарбагышов.

Пресс-секретарь авиакомпании S7 Надежда Хаитова сообщила «Медиазоне», что до остановки авиасообщения билеты в Бишкек стоили 14-16 тысяч рублей. Но списки пассажиров на рейс 22 апреля, по ее словам, формировались консульством Кыргызстана в Новосибирске, поэтому с вопросами «лучше обращаться к ним».

Сейчас сотрудники консульства, говорит Курсантбек Сарбагышов, ничего не говорят остающимся в Новосибирске кыргызстанцам о сроках возвращения на родину: «Они не хотят признавать свою вину и запугивают, никакой человечности».

Еще один остающийся в хостеле Dosstor кыргызстанец Рустем рассказывает, что его товарищи по несчастью пересылают друг другу в вотсапе видео: неизвестный мужчина признается, что купил билет на рейс Новосибирск-Бишкек за 20 тысяч рублей. Женский голос за кадром спрашивает:

— Вот вы купили билеты, а наши бедные ребята остались там. Где вы купили эти билеты?

— В авиакассе.

«В СМИ консульство дало информацию о том, что первыми в самолет запускали больных, женщин и детей, но все это вранье. Мы же видели, как первыми прошли молодые парни, которые в открытую покупали билеты», — говорит Рустем.

По его словам, консульство и лидеры новосибирской диаспоры игнорируют звонки и не объясняют, почему имен многих кыргызстанцев, имевших на руках билеты в Бишкек, в итоге не оказалось в списке.

«Консульство превратило все это в бизнес, поэтому мы здесь остались. Наши места продали тем, у кого не было билетов», — говорит мужчина.

Сыргак утверждает, что получал угрозы от неизвестных; после этого он улетел из Новосибирска в другой российский город. «Я очень хочу попасть на родину. Меня этого лишили незаконным путем. И я хочу, чтобы их всех сняли с должностей и привлекли к уголовной ответственности», — говорит Сыргак.

25 апреля в Минздраве Кыргызстана сообщили, что у прилетевшего из Новосибирска пассажира обнаружили коронавирус. Его изолировали, всех контактировавших с ним отправили в обсервацию. Оставшиеся в Новосибирске кыргызстанцы говорят, что на коронавирус их до сих пор никто не проверял.