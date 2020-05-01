Более 200 человек 1 мая пришли попрощаться с акыном и журналистом Зайырбеком Ажыматовым.

У дома акына собрались его родственники, близкие друзья и любители его творчества.

«Пришёл общественный деятель Султан Раев, министр культуры Азамат Жаманкулов, акын и его близкий друг Шайлообек Дуйшеев. Пришли также и любители его творчества, не смотря на карантин», — сообщает журналист «Азаттыка».

Таланттуу акын, КРнын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Зайырбек Ажыматовду акыркы сапарга узатуу В Бишкеке прощаются с выдающимся поэтом современности, заслуженным деятелем культуры Кыргызской Республики, талантливым журналистом Зайырбеком Ажыматовым.Он будет похоронен на Ала-Арчинском кладбище Publicerat av Azattyk Media Torsdag 30 april 2020

Акын не дожил буквально месяц до своего 44-летия. Он умер 29 апреля от пониженного кровяного давления.

Журналисты пишут, что поэт не справился с потерей друга Элмирбека Иманалиева, который умер 20 апреля.

«Поэт не был болен, поэтому и возникают сомнения, что именно эта беда — потеря друга — таким трагичным образом повлияла на его самочувствие», — пишет «Азаттык».

Элмирбек Иманалиев был известным акыном-импровизатором, манасчи, дастанчи, мелодистом и актером.