Более 200 человек 1 мая пришли попрощаться с акыном и журналистом Зайырбеком Ажыматовым.
У дома акына собрались его родственники, близкие друзья и любители его творчества.
«Пришёл общественный деятель Султан Раев, министр культуры Азамат Жаманкулов, акын и его близкий друг Шайлообек Дуйшеев. Пришли также и любители его творчества, не смотря на карантин», — сообщает журналист «Азаттыка».
Акын не дожил буквально месяц до своего 44-летия. Он умер 29 апреля от пониженного кровяного давления.
Журналисты пишут, что поэт не справился с потерей друга Элмирбека Иманалиева, который умер 20 апреля.
«Поэт не был болен, поэтому и возникают сомнения, что именно эта беда — потеря друга — таким трагичным образом повлияла на его самочувствие», — пишет «Азаттык».
Элмирбек Иманалиев был известным акыном-импровизатором, манасчи, дастанчи, мелодистом и актером.