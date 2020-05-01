Депутат Дастан Бекешев опубликовал пост в фейсбуке о спорных решениях комендатуры, которые могут привести к коррупции.

«С 1 мая таксисты могут начать свою работу. Но как сказал комендант только при наличии патента. У таксистов, за исключением тех, кто купил на полгода вперёд, нет денег на приобретение патента и оплаты в Социальный фонд.

Те, кто не имеет патента с 1 мая работать не сможет. Налоговая служба отдыхает. Сегодня день труда. Но со 2 мая налоговики будут работать. Но можно не дожидаясь 2 мая попробовать приобрести его через сайт налоговой службы.

Я просил премьер-министра о двух вещах:

1) Снизить ставку добровольного патента на такси;

2) Убрать электронные пропуска.

Пока вы получите этот пропуск, наступит 10 мая, так как для выдачи 100 тысяч пропусков нужно выдавать их 5 дней беспрерывно по 13 штук в минуту. Это не реально.

Такие решения умножат коррупцию и перетекание денег с карманов таксистов в карманы гаишников».

Он задавал схожий вопрос о выдаче пропусков коменданту Бишкека Алмазу Орозалиеву на заседании парламента, когда было объявлено, что к 1 маю в столице уберут все блокпосты.

«Зачем нужен электронный пропуск, если уберут эти посты? Когда это обработается? 120 тысяч человек выйдут на работу, и как они получат эти пропуска?» — спросил 30 апреля депутат и комендатура уверила его, что успеет выдать пропуска.

С 1 мая смогут начать работу некоторые предприятия, им для этого нужно получить специальные пропуски. При этом, по словам вице-премьера Кубатбека Боронова, передвигаться на частных машинах по Бишкеку и другим городам с режимом ЧП будет нельзя, общественный транспорт заработает только 11 мая, а с 1 мая будут работать только такси.

В городах с режимом ЧП все также действует комендантский час, а выходить куда-либо можно только с маршрутным листом и документами.

«В парикмахерскую ходить по маршрутному листу. И в магазин. И в аптеку», — сказал Боронов. При этом он сказал, что тем, чья деятельность не разрешена с 1 мая, нужно сидеть дома.







