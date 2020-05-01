Фото Эрлана Смайил уулу

Известный поэт, журналист Зайырбек Ажыматов скончался 29 апреля на 44 году жизни из-за внезапного снижения кровяного давления.

Прощание с поэтом прошло в его доме в новостройке «Дордой». Проститься с ним пришли десятки человек. Среди них советник президента, писатель Султан Раев, депутат Рыскелди Момбеков, Народный поэт Шайлообек Дуйшеев, поэт и близкий друг Ажыматова Мирлан Самыйкожо.

Народный поэт Шайлообек Дуйшеев в своем интервью «Азаттыку» рассказал, что Ажыматов ушел вслед за своим другом, акыном-импровизатором Элмирбеком Иманалиевым, со смерти которого прошло всего 10 дней. Его коллеги отмечали, что с того дня Ажыматов погрузился в печаль и не находил себе места.

«На следующий день как похоронили Элмирбека, я позвонил Зайырбеку и сказал: “Крепись, береги себя, смертный час он такой”.

Не знаю почему я это сказал, кажется я тогда уже что-то чувствовал. Мне казалось, что акын рискует, так как он не жалел себя, мог просто выгореть.

К тому же, когда любимые народом, великие, как Элмирбек уходят, они забирают с собой близкого и преданного человека — я переживал насчет этого изнутри, но не подавал виду», — сказал Дуйшеев.

Последние посты на странице Ажыматова в фейсбуке были посвящены Иманалиеву. Теперь акына поминают его близкие, «товарищи по перу», коллеги и поклонники.

«Эмике, я никогда не обижался на тебя. Потому что ты не такой человек, который может обидеть… Но сейчас я на тебя обижен. Ты мог бы не умирать», — горевал он.

Акын Мирлан Сайымкожо помянул своего друга Зайырбека четверостишьем и поделился его стихотворением «Салам дос» («Здравствуй друг»)*.

«Улуйт көңүл көөдөнгө жара бүтүп,

Ушул кышта жүрөктү алат үшүк.

Жалгыз калдым, жап-жалгыз дебейинчи,

Жандап калды бир гана кара күчүк…»

* Смысл четверостишия: Душа поэта травмирована, а этой зимой сердце охватят заморозки. Он остался совсем один.

Манасчы Рысбай Исаков написал в фейсбуке: «Близким другом тебе был Элмирбек, неужто он призвал тебя к себе словами: “Приди, единственный мой Заке”».

Композитор и исполнитель Тумонбай Колдошев, который написал мотивы к нескольким песням Ажыматова, рассказывает о нем, как о простом и честном человеке.

«Зайырбек аке (уважительное обращение к старшим — прим.редакции) был талантом кыргызской поэзии, который творил народную поэзию своим голосом, своим стилем и лирикой. Множество композиторов не отважилось выбрать его простые и в то же время сложные тексты. Я написал мотивы к его песням “Жарты кайык” и “Кош дебечи”, в целом, песен было четыре-пять. Собирались написать еще один мотив к его песне», — сказал он.

«Соревнуйся своим умом, соревнуйся своей рассудительностью»

Фото Азиза Чокморова

В своем интервью одному из СМИ Ажыматов обратился к темам, затронутым в его сборнике песен «Нөлү көп жылдар» («Годы с множеством нулей»). Там он говорил о том, что легкомыслие в обществе стало трендом, а человек без чести может хвастаться своим богатством.

«К примеру, говорят, что один из ста японцев является миллионером, но они как и все ездят на общественном транспорте, живут как обычные люди. Они развиваются, не показывая, что они миллионеры. А у нас в первые тридцать лет независимости люди сказали: “Вот, что значит богатство”… Как ни крути, деньги превращаются в культ. Для кыргыза делать из богатства культ — это постыдная вещь. Соревнуйся своим умом, соревнуйся своей рассудительностью, а соревноваться своим домом, его высотой — это стыд», — объяснял он.

Акын призывал беречь честь, получать образование, обогащать духовный мир, не унывать в трудные моменты жизни, относиться с уважением к людям. В своих произведениях он делал особый упор на темы любви к родине, уважении к матерям, любви и посвятил песни своим детям.

Проработавшая вместе с ним долгие годы журналистка Аскер Сакыбаева рассказывает, что умерший был «в полном расцвете сил, полон энергии и был в возрасте, когда мог дать многое своему народу». Она считает, что если бы не кончина Ажыматова, он еще представил бы людям отличные произведения.

«Зайыр всегда выделялся. Несмотря на трудности жизни, когда человек стал чужим человеку, он смог противостоять разочарованиям и другим вещам, в итоге показав, что он сильно переживает за родину. Он показал себя, как отличный акын, отличный журналист и отличный публицист», — сказала журналистка.

Заботливый отец Карлыгач

Лишившись в детстве отца, он вырос у бабушки по материнской линии, поэтому всегда с особым уважением относился к женщинам. В социальных сетях Ажыматов часто писал о своих детях, в особенности про свою младшую дочь Карлыгач, выкладывал видео и фотографии. Он рассказывал о достижениях своих детей и не скрывал гордости за них.

«Я учился во втором классе. Мы с ребятами играли на холме близ нашего села. Солнце катилось к закату и отцы ребят начали возвращаться с работы. Дети с возгласами: “Папа!” побежали их встречать. До сих пор помню, дети все убежали, а со мной рядом никого. Я остался один на холме. Мой папа не приходил, потому что он умер, когда мне было четыре года. Тоска по моему отцу усиливалась, с другой стороны, я был опечален тем, что остался один на холме, похожем на могилу», — рассказывал он в своем интервью одному из изданий. У Ажыматова остались мать, жена, двое сыновей и две дочери.

Фото Жаны Толкун адабий клубу

Также акын рассказывал, что в школе, где учится Карлыгач, ему дали подарок как «Самому лучшему отцу».

«Учителя объяснили людям, что такое родина, родители, отец, тем самым, оказав на них хорошее влияние. У меня появилась мысль, что, если ребенку со школы, с детского сада прививать такие темы, у него в сердце проснутся совершенно другие чувства. Это явление должны практиковать школы, они должны этим пользоваться», — поделился своими мыслями Ажыматов.

Литератор Гулзада Станалиева вспоминает Ажыматова, как заботливого отца, акына и журналиста нашей эпохи.

«Он не оставлял без внимания все, что происходит в сфере культуры. Если у меня не получалось сходить на культурное мероприятие, я всегда могла послушать это в радиопередаче Зайырбека. Он освещал события не поверхностно, а изнутри и поднял уровень журналистики в культурной сфере. Его поэтическая деятельность достойно того чтобы о ней говорили отдельно, так как там звучали голоса эпохи. Зайырбек с Элмирбеком рано ушли. Но вспышка пламени, которую вы разожгли за свою короткую жизнь, будет видна и в будущих эпохах», — говорит Станалиева.

Ажыматов родился 27 мая 1976 года в селе Ак-Жол Аксыйского района Джалал-Абадской области. В 1998 году он окончил факультет журналистики в Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагына и в том же году начал свою журналистскую деятельность в газете «Асаба». После этого он работал в «Кыргыз Туусу», «Жаңы агым», «Бишкек Таймс» и на радио КТРК. В последние годы он сотрудничал с радио «Азаттык» и готовил материалы на культурные и социальные темы.