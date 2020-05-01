Кыргызстанец Али Шабдан опубликовал видео, где к нему подошли двое мужчин и показали распечатку его публикаций. Видео было сделано в Таласе.

Один из мужчин показал документы на имя капитана милиции Кубата Самудинова.

Он сказал, что в МВД из ГКНБ пришел материал на Али Шабдана — это подтверждалось и в показанном им документе.

Среди возмутивших спецслужбу постов была перепопубликованная Али Шабданом иллюстрация об убийстве Айеркена Саймаити и шутливые посты о политике.

Иллюстрация Нурбека Наса. Изображенный на иллюстрации Айеркен Саймаити — один из бизнесменов, и фигурантов расследования о выводе $700 млн из Кыргызстана. Его убили в Турции после того, как он рассказал журналистам о контрабанде со стороны семьи Матраимовых. Эмиль Кимсанов, который также изображен на картинке, бывший таможенник, рассказавший о том, что Раим Матраимов требовал у него привезти к нему журналиста Али Токтакунова. Токтакунов — один из авторов журналистского расследования о выводе миллионов долларов из страны.

«Нас отправили провести с вами разъяснительную беседу», — говорит милиционер. При этом он признает, что в распечатке нет ничего, за что Али Шабдану можно предъявить претензии.

«Дела обстоят так — к нам просто пришли материалы и мы должны провести работу. Тут (показывает на распечатку) нет ничего такого. Вам нужно зайти к нашему начальнику отдела, поговорить и потом выйдете», — говорит милиционер.

«Думал, что это розыгрыш»

Али Шабдан

Видео снято утром 1 мая. До визита милиционеры позвонили Али Шабдану — правда, он подумал, что это розыгрыш.

«Часов в семь, наверное, мне позвонили с чужого номера. Я удивился, взял трубку. Начали говорить: “Вы опубликовали в фейсбуке какие-то посты, нам нужно с вами поговорить”. Представились сотрудниками таласского УВД. Я подумал, что это розыгрыш какой-то», — рассказал Шабдан в интервью «Клоопу».

Спустя 20 минут после разговора милиционеры приехали к нему домой — кроме того, его семье звонили из айыл окмоту (сельская администрация) и узнавали его номер телефона. А за несколько дней до визита милиции некто пытался взломать его соцсети.

«Приехали, я с ними поздоровался, сказал, что на видео буду снимать. Снял на видео, они, в принципе, не возражали. После этого мы поехали в таласский УВД», — рассказал Али Шабдан.

В УВД ему снова объяснили про запрос из ГКНБ и попросили больше не публиковать такие посты. Хотя, по словам Шабдана, было очевидно, что милиционеры сами не знали, зачем разговаривают с ним.

«Сказали, что нужно перестать все это делать, что как-нибудь найдут, к чему прицепиться. Я сказал, что это мое конституционное право. Я имею право выражать мысли открыто», — сообщил Али Шабдан.

После 20 минут разговора его попросили написать объяснительную. Писать под диктовку он отказался и поэтому зафиксировал, что имеет право выражать свою точку зрения и ничего противозаконного не публиковал.

«Сказали, никаких претензий нет. И все, отвезли меня домой. Мне кажется, после этого видео они приедут. Они же предупреждали меня», — говорит он.

Али Шабдан говорит, что раньше не замечал к себе интереса со стороны правоохранительных органов, хотя был одним из участников антикоррупционных митингов и акции против насилия.

«Действия милиционеров законны»

На момент публикации материала ГКНБ оказался недоступным для комментариев — в пресс-службе не ответили ни на один из 20 звонков. В УВД Таласской области нам подтвердили, что милиционеры действительно разговаривали с Али Шабданом — они должны были это сделать из-за запроса со стороны ГКНБ.

«Это сотрудники оперативной службы. Все действия сотрудников законны. Между структурами есть сотрудничество, они отправляют материалы для проверки. Ведется служебная проверка. На счет нарушений, по окончанию служебной проверки, мы вам дадим информацию», — сказали «Клоопу» в УВД.

Позже Таласский УВД прислал официальное обращение, в котором еще раз подтвердил, что милиционеры действовали в рамках закона и ничего не нарушали, и беседу с Али Шабданом провели на законном основании.

Это не первый раз, когда ГКНБ «проводит разъяснительные работы» с гражданами. После введения режима ЧП из-за пандемии коронавируса силовики отлавливали людей за распространение якобы ложной информации и заставляли их извиняться.

Депутат парламента Дастан Бекешев отправил запрос в Генпрокуратура с просьбой оценить действия силовиков. Однако в главном надзорном органе посчитали, что фактов принуждения со стороны ГКНБ не было и люди «извинялись добровольно».

Соавтор: Рустам Халимов