В стране зафиксировали 10 новых зараженных коронавирусом — пять в Бишкеке, три в Ошской области, по одному в Баткенской и Нарынской областях. Это четыре женщины и шестеро мужчин

Всего в стране 756 случаев заражения — это вместе с восемью погибшими и 504 выздоровевшими, которых выписали из больниц. На лечении в больницах остаются 294 пациента, пятеро в реанимации.

Коронавирус выявлен у 102 детей до 15 лет, из них пять детей до года. Все дети были госпитализированы, состояние в большинстве случаев удовлетворительное (бессимптомное), легкой и средней тяжести. 59 детей уже выписаны домой.

Из-за коронавируса в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде, а также Ат-Башинском районе Нарынской области до 10 мая продлен режим ЧП, в остальной стране действует режим ЧП. В три этапа будут запущены предприятия — первый этап уже сегодня. На работу могут выйти около 120 тысяч человек. Минздрав рекомендовал работодателям организовать безопасные условия для работы, а кыргызстанцев попросил соблюдать дистанцию и не идти на работу, если у них есть признаки ОРВИ.