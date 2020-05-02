Минздрав сообщил о двух новых зараженных медиках — по одному в Джалал-Абадской области и Оше. Таким образом, число случаев заражения среди врачей достигло 200 фактов.

Из этих 200 случаев выздоровели 122 медработника, остальные получают лечение. Среди медработников коронавирус находили у врачей, среднего и младшего персоналов, эпидемиологов и даже сотрудников поликлиник. Власти сообщали о том, что зараженным медикам должны выплатить 200 тысяч сомов, а если медик погибнет — миллион сомов. Однако потом сумму хотели пересмотреть, хотя сами чиновники по-прежнему называют цифру в 200 тысяч.

Власти утверждают, что врачи могли заразиться не на работе или из-за неправильного использования защитных средств, хотя медики не раз жаловались на некачественные СИЗ или их нехватку. В любом случае зараженным медработникам еще не выплачивали компенсации — кому выплачивать, должна решить комиссия. То же самое касается и зараженных милиционеров и военнослужащих.

В Кыргызстане, по последним данным, каждый четвертый заразившийся — медработник. Специалисты считают, что Минздрав провалил инфекционный контроль: в особенности, логистику и обеспеченность медиков средствами индивидуальной защиты (СИЗ).