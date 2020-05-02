За сутки зафиксировали 13 новых зараженных COVID-19. Коронавирус обнаружили у четырех жителей Джалал-Абадской области, трех человек в Бишкеке, в Оше и Ошской области у двух и одного, двух в Баткенской области и одного в Нарынской.

Всего в стране 769 случаев заражения — это вместе с 8 умершими и 527 выздоровевшими. Лечение получают 234 зараженных, пятеро в реанимации.

Уже больше месяца в стране действует режим ЧС, а в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и Ат-Башинском районе Нарынской области режим ЧП продлен до 10 мая.

О первом зараженном сообщили 18 марта. С тех пор коронавирус проник во все области, кроме Таласской. Больше всего зараженных в Ошской области, Бишкеке и Джалал-Абадской области. Тем не менее, число выздоровевших в два раза больше, чем число зараженных, получающих лечение в больнице. Минздрав надеется на скорый пик заражения.