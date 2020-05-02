Республиканский штаб сообщил о смерти от коронавируса двух кыргызстанок 1962 и 1951 годов рождения. Обе получали лечение в Республиканской инфекционной больнице в Бишкеке — одна из погибших была руководительницей группы семейных врачей ЦСМ №3 в Бишкеке, другая — жительница Джалал-Абадской области.

«У обеих диагностирована двусторонняя пневмония, тяжелое течение болезни, дыхательная недостаточность. Сопутствующие заболевания: сердечная недостаточность, сахарный диабет, полиорганная недостаточность», — пишет штаб.

Число умерших от коронавируса в Кыргызстане достигло 10 человек. Среди врачей зафиксировано 200 случаев заражения — в том числе там были девять сотрудников ЦСМ № 3 (теперь восемь).

Всего в стране 769 случаев заражения, 527 из них выздоровели.