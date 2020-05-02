Несмотря на большой процент мусульман в Кыргызстане, к девушкам в платках все еще относятся неоднозначно. Очень часто многие девушки сталкиваются с такими словами , как «Она точно террористка!» «Как ей не жарко в такой одежде?»

Во многих соседних странах, девушки в платке даже не имеют права посещать различные учебные заведения, что напрямую влияет на психику девушек или же маленьких девочек… Мы решили спросить у самих девушек, зачем они решили покрыть голову и как это влияет на их жизнь и отношение к себе.

Cабина Абулкаирова (17 лет)

Фото иллюстративное. Ifrah Akhter \ Unsplash

Я не могу сказать, что меня заставили надеть платок, но родители, конечно, с детства пытались на меня повлиять по этому поводу. Я росла в религиозном сообществе и, в целом, мои взгляды совпадали со взглядами родственников. Но мне понадобилось время, чтобы надеть платок — сначала хотелось все обдумать и проанализировать.

В школе на меня всегда смотрели косо. Например, учителя ругали меня, что я хожу не в белом платке, даже если он был нейтрального цвета.

Это было очень странно слышать, особенно учитывая, что другие школьники спокойно ходили в школу в джинсах или с цветными волосами. Я очень четко чувствовала, что именно ко мне было какое-то недоброжелательное отношение.

Но это не влияло на мое желание ходить в платке или на отношение к себе. Но я постоянно чувствую, что есть какие-то ожидания людей от меня, что я должна быть чуть ли не идеальный человеком. Однажды в школе учитель строго спросил меня, почему я — покрытая девушка — смеюсь над тем, что мой одноклассник сделал ошибку. А ведь мы просто веселились. Интересно, что вот такое пристальное внимание чаще всего исходит от взрослых людей, а не от ровесников.

Раньше я очень боялась такой реакции людей на мое поведение, но сейчас поняла, что большинству из окружающих нет до этого дела, а значит я буду принимать себя такой, какая я есть. В Кыргызстане народ, в целом, не реагируют как-то бурно на покрытых девушек, поэтому я чувствую себя здесь нормально. Но если бы я жила в стране, в которой к мусульманам относятся с опаской, или если бы платок как-то плохо влиял на мое ментальное состояние, я бы его сняла.

Ясмин (19 лет)

Aliko Sunawang \ Unsplash

Когда мне было 12 лет, вся моя семья сильно ушла в религию. Все мои младшие сестренки надели платок. Мне и моей сестре, как старшим, родители тоже предложили это сделать. Мы согласились, но на тот момент еще не понимали, что это ответственность, и вообще не знали, что такое религия и Бог.

Когда я вижу маленьких девочек в платке, понимаю, что, скорее всего, у них такая же ситуация, как и у меня. Эти девочки ещё не знают, на что они подписались. Мне просто жалко этих девочек.

Всегда есть какое-то особое отношение, когда ты в платке, даже если об этом никто не говорит. Если ты без платка сидишь в компании парней в какой-нибудь кофейне, это будет обычной ситуацией. Но если ты в платке, на тебя смотрят странно и делают поспешные выводы.

Сначала, меня злило то, что люди, не зная меня и моей истории, устанавливают для меня нормы поведения. Но с возрастом я поняла, что это у них от незнания, поэтому теперь я вхожу в их положение и становится проще.

Я курю. Это просто мое решение, которое для меня никак не противоречит моей религии. Люди этого не понимают и начинают осуждать. Вначале это сильно на меня давило, но сейчас я поняла, что они просто меня не знают.

Как-то я курила в курилке возле университета, подошли какие-то незнакомые ребята, один из них начал очень агрессивно со мной разговаривать и попытался меня ударить. Другой парень вовремя его остановил. Мне было обидно, потому что он даже не хотел слушать мою позицию или ставить себя на мое место. Мне противно, что совсем незнакомые люди считают, что могут влезать в мое личное пространство и навязывать мне свои взгляды.

На самом деле, платок — это классно. Он даёт мне чувство безопасности. Платок — неотъемлемая часть меня, он делает меня мной. Он — моя защита и чувство комфорта.

Но я не всегда себя так чувствовала. Когда я начала осознавать, что с платком приходит ответственность, то хотела его снять. Мне было 14 лет. Но родители меня отругали, сказав, что это большой грех.

Конечно, есть и минусы. Есть вещи, которые я не могу делать на людях, например, многие люди плохо реагируют, если видят, как девочки в платках танцуют или громко смеются. Не могу сказать, что я себя в этом ограничиваю, но в чужом окружении, наверное, буду вести себя тише, чем обычно веду себя с друзьями, потому что знаю, что на меня посмотрят как-то не так.

Я сталкивалась с разной дискриминацией из-за того, что ношу платок.

Например, в 10 классе я заняла второе место на одном конкурсе и со мной хотели снять интервью для странички школы в Инстаграме. Но они поставили мне условие — для видео нужно было снять платок. Я была очень расстроена и подавлена этим.

Платок — уже часть меня, я не могу себя представить без него. Я определила для себя, что ношу его, потому что он отражает мои ценности.

Надира (22 года)

Nicola Fioravanti \ Unsplash



Я чеченка и у нас есть свой, можно сказать, дресс-код — вместо хиджаба девушки должны надеть платок. Мой отец прививал мне идею, что чеченки всегда носили платок, а значит и я должна. В Казахстане я носила платок с детства. Но, когда в 20 лет я уехала в Россию учиться, то решила пойти против семейных традиций и покрыться в хиджаб.

Глубоко в душе я всегда знала, что надену хиджаб, но дома очень боялась это сделать, так как у нас такая одежда воспринималась негативно. Также мой отец недолюбливал хиджаб.

Сама я родилась и выросла в Казахстане, а в июне 2017 года улетела в Россию. В октябре 2019 года прилетела обратно а Казахстан. Когда я уехала из дома и начала жить одна, я решила покрыться полностью, ничего не боясь. Сперва я сообщила об этом маме, но очень боялась реакции отца. Когда я ему, наконец, рассказала, он отреагировал очень плохо.

Отец перестал со мной общаться и заявил, что пока я не сниму хиджаб, могу в его жизни не появляться.

В феврале 2020 я перевелась в Бишкек. Сейчас мы уже, конечно, общаемся, но очень редко. После того, как я покрылась, между мной и отцом оборвалась некая связь.

Мне жаль, что он не понимает — в хиджабе я чувствую уверенность, чувствую себя охраняемой. Я уверена в том, что на меня никто не посмотрит, и, в принципе, я закрыта от всего мира. Хотя когда я жила в Казахстане или России, я могла встретить негативную реакцию. Люди называли меня террористкой, боялись ездить в одном лифте со мной.

Но я с уверенностью могу заявить, что хиджаб хорошо влияет на мое отношение к себе. Когда я не была покрытой, то я меньше изучала религию, а сейчас стараюсь все наверстать. Я очень горжусь тем, что надела хиджаб и ни на одной минуты не пожалела о своем решении.

Аймэн Агатай (22 года)