Спор между парламентом и правительством продолжается на уровне пресс-секретарей.

Руководитель пресс-службы Жогорку Кенеша Ибраим Нуракун уулу посчитал, что пресс-секретарь премьера Абылгазиева Адилет Султаналиев унизил достоинство депутата Каныбека Иманалиева

«Огорчает то, что во вчерашнем заявлении пресс-секретаря премьер-министра были употреблены слова, унижающие достоинство депутата Жогорку Кенеша Каныбека Иманалиева. Выражение «крокодил в реке Нарын» не имеет никакого отношения к дискуссии, возникшей между парламентарием и правительством», — считает Нуракун уулу.

Он отмечает, что депутат призвал правительство обратить внимание на недоработки в постановлении и премьер вежливо ответил депутату.

«Депутаты, как представители ветви власти, которая непосредственно формирует Правительство, всегда высказывали подобного рода замечания и будут высказывать их и далее. Однако остается неясным, почему на следующий день было допущено оскорбление со стороны официального представителя главы правительства», — пишет Нуракун уулу. Он надеется, что Султаналиев понесет ответственность или хотя бы извинится.

Да что произошло?

Депутат Каныбек Иманалиев 30 апреля на заседании парламента раскритиковал постановление о возобновлении деятельности во время режима ЧП от правительства. Он считает, что текст постановления был скопирован у соседнего Казахстана.

Пресс-секретарь премьер-министра Адилет Султаналиев 1 мая уличил депутата в незнании экономики Кыргызстана и использовал в качестве аргумента старую цитату Иманалиева про крокодилов в реке Нарын, которая стала мемом в интернете.

«Подобные объекты, их коллективы и производственная деятельность – не мифические крокодилы в реке Нарын, они существуют реально и работают, обеспечивая граждан работой и заработком», — считает Султаналиев.



